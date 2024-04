Kiedy wystartuje KSeF? Wiceminister zabrał głos

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system pozwalający na wystawianie oraz udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Ma on obejmować przedsiębiorców będących płatnikami VAT, a w późniejszym terminie także pozostałych. Docelowo ma to być obowiązującym sposobem wystawiania faktur i wyeliminować faktury papierowe.

Uruchomienie KSeF było ciągle przekładane, początkowo wskazywano na początek tego roku, ale w styczniu minister finansów Andrzej Domański uznał, że jest na to za wcześnie, gdyż system wymaga usprawnień. Później mówiono o lipcu. Głos w sprawie startu KSeF zabrał wiceminister finansów Jarosław Neneman.

– Do końca miesiąca będzie wiadomo, kiedy ruszy Krajowy System e-Faktur — powiedział wiceszef resortu finansów. – Dokonujemy przeglądu różnych obciążeń. Pracujemy, dajcie nam czas — dodał.

Na początku kwietnia Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji ws. projektu zmian ustawy dotyczącej obowiązkowego KSeF. Resort chce je zakończyć 19 kwietnia.

W konsultacjach uczestniczą doradcy podatkowi i przedstawiciele przedsiębiorców. Do tej pory ustalono m.in., że na początku obowiązywania KSeF przedsiębiorcy nie będą karani za błędy. Odroczono też obowiązek podawania numeru KSeF w przelewach. To oznacza więcej czasu na spokojne przygotowanie się do KSeF, a później wdrożenie nowych zasad w firmach.

– Widać w nich (konsultacjach – red.), że Ministerstwo Finansów wyciągnęło wnioski z dotychczasowych rozmów. Słucha głosów przedsiębiorców, łagodzi i upraszcza zasady, a co najważniejsze, dostosowuje je do rzeczywistości, która dla różnych firm może wyglądać zupełnie inaczej. Daty wejścia w życie nadal nie podano, ale pojawiły się inne szczegóły – opisywał Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie InFakt.

