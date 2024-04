Kilka lat temu w Rybniku odwoływano lekcje z powodu smogu. Dziś można go stawiać za przykład

Polski Alarm Smogowy opublikował ranking miejscowości, których mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków o wymianę starych pieców. Zestawienie objęło lata 2018-2023 iuwzględnia dwa kryteria.

Wymiana pieców. Gdzie poszła najsprawniej?

Po pierwsze liczbę wniosków o wymianę starych urządzeń grzewczych. Po drugie liczbę wniosków odniesioną do liczby budynków jednorodzinnych w danej gminie. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków, na pierwszym miejscu spośród wszystkich 2477 gmin w Polsce znajduje się Rybnik. Przoduje z liczbą 6481 złożonych wniosków. Pod względem liczby wniosków w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych w gminie pozycję lidera zajmuje śląska gmina Radlin.

Oprócz Rybnika w ciągu ostatnich lat największa liczba wniosków została złożona w Częstochowie, Łodzi, Jaworznie i Radomiu. Pierwsza dwudziestka gmin z największą liczbą wniosków znajduje się poniżej.

Drugie zestawienie to odniesienie liczby wniosków do budynków jednorodzinnych w danej gminie. Tu króluje wspomniany Radlin, za nim są Jejkowice i Rydułtowy. To oznacza, że podium przypada gminom ze Śląska. Kolejne trzy miejsca to: Górno ze świętokrzyskiego, Lyski ze śląskiego i Igołomia-Wawrzeńczyce z krakowskiego obwarzanka w Małopolsce.

Nowa rzeczywistość w Rybniku

Przypadek Rybnika jest szczególny. Jeszcze kilka lat temu śląskie miasto było zagłębiem smogu. Opisywaliśmy to na naszych łamach wielokrotnie. W 2017 r. Rybnik z powodu smogu zawiesił zajęcia w szkołach i przedszkolach.

Cztery lata później w Rybniku można spokojnie oddychać. Co prawda wciąż zdarzają się smogowe dni, ale ich liczba zauważalnie spadła. – Jeszcze w 2010 r. mieliśmy 134 dni smogowe. W 2023 takich dni było tylko 16! – powiedział w rozmowie ze SmogLab Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Dodał, że to działania (wymiana pieców) mieszkańców zadecydowały o poprawie jakości powietrza.– Pogoda ma wpływ, ale nie aż tak duży – podkreślił Kuczera.

Powiedział, że działania zostały oparte na trzech filarach: edukacja, dotacja i kara. – Szczególnie w naszym mieście przejęto się pierwszymi dwoma. Po pierwsze działania edukacyjne przynoszą skutek, a po drugie bardzo dobrze wykorzystaliśmy opcje dotacyjne, co widać zresztą w dzisiejszym rankingu – zauważył włodarz.

