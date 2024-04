Samsung każe pracować 6 dni w tygodniu. Ale tylko kierownikom

Podczas gdy niektóre firmy przechodzą na czterodniowe tygodnie pracy, Samsung Group obraca się w przeciwnym kierunku, przynajmniej jeśli chodzi o kadry zarządzające. Według informacji podawanych przez koreańskie media, Samsung Group wprowadza sześciodniowy tydzień pracy dla swoich kierowników.

Słabe wyniki

Te nadzwyczajne środki są odpowiedzią na niekorzystne warunki gospodarcze i niezadowalające wyniki osiągnięte w 2023 roku. Pomimo tych trudności, koreański gigant ma przynajmniej powód do optymizmu, ponieważ niedawno przejął od Apple pierwsze miejsce w globalnych dostawach smartfonów.

Według „The Korea Economic Daily”, Samsung Group wprowadzi sześciodniowy tydzień pracy dla swojej kadry zarządzającej we wszystkich oddziałach, a niektóre z tych zmian wchodzą już w życie w tym tygodniu. Według koreańskiego dziennika radykalne działanie tego południowokoreańskiego giganta jest związane z trudną sytuacją firmy, która zmaga się z rosnącymi cenami ropy naftowej, wysokimi kosztami finansowania zewnętrznego i gwałtownym spadkiem wartości południowokoreańskiego wona. „Biorąc pod uwagę, że wyniki naszych głównych oddziałów, w tym Samsung Electronics Co., nie spełniły oczekiwań w 2023 roku, wprowadzamy sześciodniowy tydzień pracy dla kierownictwa, aby podkreślić powagę kryzysu i zrobić wszystko, co możliwe, by go przezwyciężyć” – powiedział dyrektor wykonawczy Samsung Group dziennikowi.

Zgodnie z treścią artykułu, nowy harmonogram pracy we większości działów technologicznych Samsunga będzie obowiązywał od razu, a w przyszłości zostanie rozszerzony na działy zajmujące się usługami finansowymi. Dziennik twierdzi również, że wielu dyrektorów pracuje już dobrowolnie przez sześć dni w tygodniu od początku roku.

Praca w weekendy

Kierownictwo Samsung Electronics będzie miało możliwość pracy w sobotę lub niedzielę. Pracownicy niższego szczebla będą nadal pracować przez pięć dni w tygodniu.

Mimo chęci poprawy wyników osiągniętych w 2023 roku, ostatnio pojawiły się pewne pozytywne oznaki. IDC poinformowało, że Samsung odzyskał pierwsze miejsce pod względem globalnych dostaw smartfonów w pierwszym kwartale. Tymczasowo stracił ten tytuł na rzecz Apple w ostatnim kwartale 2023 roku.

Samsung jeszcze nie opublikował wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 roku, co nastąpi 30 kwietnia. W swoich ostatnich sprawozdaniach finansowych firma wyraziła umiarkowany optymizm co do wzrostu popytu na smartfony w 2024 roku. Według niedawnych doniesień Reutersa, firma może skorzystać na rosnących cenach półprzewodników.

Korea Południowa jest znana z intensywnej kultury pracy. Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 2022 roku, przeciętny pracownik spędził w pracy 1901 godzin, co plasuje Koreę Południową na piątym miejscu wśród 38 państw członkowskich tej organizacji gospodarczej. W ubiegłym roku kraj ten wprowadził plan 69-godzinnego tygodnia pracy, który został jednak porzucony po sprzeciwie młodych pracowników i związków zawodowych.

