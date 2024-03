Oto najtańszy składany smartfon na rynku. Kosztuje tylko 1700 zł

Konkurencja na rynku smartfonów jest tak duża, że zaczynają pojawiać się już składane modele, które pod względem cenowym zostawiają daleko w tyle topowe modele od producentów takich jak Samsung, Oppo czy Huawei.

Oczywiście niższa cena urządzenia wiąże się z koniecznością wykorzystania w nim podzespołów gorszej jakości. Nie zmienia to jednak faktu, że dziś na „składaka” nie trzeba wydawać już dużo powyżej 5-6 tysięcy złotych, bo można go kupić w cenie zwykłego smartfonu ze średniej półki cenowej.

Najnowszym potencjalnym hitem w kategorii smartfonów o składanej konstrukcji jest BlackView Hero 10, którego można nabyć za 399 euro, czyli nieco powyżej 1700 zł.

BlackView Hero 10 – specyfikacja

Smartfon BlackView Hero 10 jest wyposażony w 6,9-calowy ekran, wyświetlający obraz w rozdzielczości FullHD i z odświeżaniem w częstotliwości 120 Hz. Za jego wydajność odpowiada ośmiordzeniowy układ MediaTek Helio G99, wspomagany przez aż 12 GB pamięci RAM. Producent wyposażył to urządzenie w aparat fotograficzny z obiektywem o rozdzielczości 108 Mpix.

To, czego ten smartfon nie posiada, to natomiast wsparcie dla łączności w standardzie 5G, co w dłuższej perspektywie może stanowić jego największą wadę. Chociaż zbyt pozytywnego wrażenia nie robi również pojemność baterii, która wynosi zaledwie 2630 mAh. Długość działania urządzenia na jednym ładowaniu będzie oczywiście zależała także od odpowiedniej optymalizacji innych podzespołów, ale już „na papierze” nie wygląda to raczej zbyt obiecująco.

Póki co nie wiadomo jeszcze, kiedy BlackView Hero 10 miałby zadebiutować na rynku, ale jedno jest pewne: pojawienie się tak tanich składanych modeli smartfonów może zmusić topowych producentów do zrewidowania ich dotychczasowej polityki cenowej w zakresie „składaków”.

