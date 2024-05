Prof. Kołodko dla „Wprost”: Militaryzacja polskiej gospodarki może prowadzić do wzrostu podatków

Szymon Krawiec, „Wprost”: Mamy 35 lat od wejścia w życie ustawy Wilczka. Jak pan dzisiaj ocenia stan polskiej przedsiębiorczości?



Grzegorz W. Kołodko: W sumie pozytywnie. Obok samorządności to właśnie przedsiębiorczość jest podstawą znaczących osiągnięć naszej gospodarki i to ona, a nie polityka w zasadniczym stopniu przyczynia się do ekspansji gospodarczej.

Polska jest dobrym krajem do prowadzenia biznesu?

Tak uważam. Na tle innych państw tego wędrującego świata, który znam nie najgorzej, wypadamy w miarę dobrze. Uwarunkowania prowadzenia biznesu są złożone. Poczynając od instytucjonalnej regulacji gospodarowania, na którą istotny wpływ ma nasze już dwudziestoletnie członkostwo w Unii Europejskiej, poprzez oddziaływanie polityki, nie tylko tej stricte gospodarczej, oraz jakości wykształcenia przedsiębiorców i obsługujących ich profesjonalistów po położenie geopolityczne. Wraz z biegiem czasu nie wszystkie z tych uwarunkowań zmieniają się na lepsze, ale ich wypadkowa jest korzystna. Trudno to mierzyć ilościowo, ale sądzę, że na tle całego świata dogodne warunki do prowadzenie biznesu w Polsce są ponadprzeciętne, a w ramach Unii Europejskiej na pewno nie gorsze niż w większości jej krajów członkowskich.

Co przez te 35 lat polskim przedsiębiorcom się udało?

Te trzy i pół dekady to bynajmniej nie był liniowy proces; były okresy o zróżnicowanej skali postępu, ale chyba cały czas utrzymywaliśmy się na trajektorii wzrostowej. Bezsprzecznie wielkim osiągnięciem jest uniknięcie oligarchizacji gospodarki, co nie udało się w wielu innych państwach przechodzących posocjalistyczną transformację ustrojową, zwłaszcza tych na wschód od Polski.

Sukcesem jest to, że wielu przedsiębiorców potrafiło wyjść ze swoją produkcją i usługami poza granice kraju, wykazując się międzynarodową konkurencyjnością.

Ich osiągnięciem jest także umiejętne wykorzystywanie transferu technologii z gospodarek pod tym względem bardziej od nas zaawansowanych do podnoszenia nowoczesności swoich linii produkcyjnych i usługowych.

A co nam się nie udało?