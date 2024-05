Elektrownia jądrowa opóźniona? „Przecinam te spekulacje”

Na początku maja szefowa resortu przemysłu Marzena Czarnecka poinformowała o możliwym opóźnieniu w uruchomieniu elektrowni jądrowej. Stwierdziła, że będzie to możliwe dopiero w 2039 roku, 7 lat później, niż dotychczas zakładano. Rząd szybko zdementował te doniesienia. – Przecinam te spekulacje, myślę, że jeszcze w tym roku zaktualizujemy program polskiej energetyki jądrowej, 2033-2035 rok to jest ten czas, kiedy jesteśmy w stanie uruchomić pierwszy blok elektrowni jądrowej w Polsce – powiedział w rozmowie z Wprost.pl Miłosz Motyka, wiceminister klimatu.

Uruchomienie elektrowni jądrowej

Według zapowiedzi wiceministra Polska do 2039 roku wszystkie trzy bloki jądrowe mają zostać uruchomione. To zgodne z poprzednim harmonogramem, choć jak mówi minister, do drobnych opóźnień już w nim doszło, jeszcze za czasów poprzedniej ekipy rządzącej.

– W ramach dotychczasowych prac doszło do drobnych opóźnień, choćby związanych z wydaniem decyzji środowiskowej, zapisanej na rok 2022, wydanej w 2023, rok później. Ale 2035 do 2039 to jest czas, kiedy będziemy oddawać po kolei wszystkie bloki i jest to gwarancja, że nie będziemy mieli żadnej luki wytwórczej – powiedział Miłosz Motyka.

Przygotowania do budowy elektrowni

Urząd Morski w Gdyni ogłosił w połowie maja dwa przetargi związane z budową konstrukcji morskiej do rozładunku, będącej elementem infrastruktury towarzyszącej pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jak poinformowano w poniedziałek, pierwsze z postępowań dotyczy opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Raport zostanie opracowany w pełnym zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Konstrukcja, której oddanie do użytku planuje się w 2028 roku, umożliwi transport największych elementów do budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo drogą morską. Inwestycja jest realizowana na podstawie uchwalonego w czerwcu 2023 roku Programu Wieloletniego, który zapewnia finansowanie kluczowych inwestycji na Pomorzu, towarzyszących strategicznym projektom energetycznym.

