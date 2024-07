Recykling opakowań po mleku i sokach. Prawdopodobnie wyrzucasz je do niewłaściwego pojemnika

Kartony po mleku i sokach, znane również jako opakowania Tetra Pak, składają się z kilku warstw – papieru, plastiku oraz czasem folii aluminiowej. Taka wielowarstwowa konstrukcja zapewnia ochronę zawartości, ale jednocześnie utrudnia proces recyklingu, ponieważ materiały te nie mogą być łatwo oddzielone od siebie. Co więc należy robić z takimi kartonami?

Gdzie wyrzucać kartony po mleku i sokach?

Chociaż naturalnie mogłoby się wydawać, że kartony po mleku należy wyrzucić do pojemnika na papier, jest to błędne myślenie. Właściwym miejscem dla tych opakowań jest żółty pojemnik przeznaczony na tworzywa sztuczne i metale. Wyrzucanie ich do niebieskiego pojemnika to błąd, niestety dość powszechny. Przed wyrzuceniem kartonu po mleku należy również upewnić się, że jest on pusty i jak najbardziej spłaszczony (ułatwia to proces sortowania i recyklingu).

Podobnie postępujemy z kartonami po sokach – one również powinny trafić do żółtego pojemnika. W zakładach recyklingowych opakowania te są przetwarzane na kilka różnych sposobów. Na przykład, papierowa warstwa kartonów może być rozwłókniona, co pozwala na odzyskanie wartościowych włókien papierowych, wykorzystywanych potem do produkcji nowych wyrobów papierniczych.

Innowacje w recyklingu

Naukowcy i inżynierowie ciągle pracują nad nowymi technologiami, które umożliwią jeszcze skuteczniejsze rozdzielanie i przetwarzanie materiałów zawartych w wielomateriałowych opakowaniach. Inwestycje w nowoczesne technologie recyklingowe są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Prawidłowa segregacja odpadów to ważny krok w kierunku bardziej ekologicznego stylu życia. Dzięki właściwej segregacji możemy chronić środowisko i wspierać gospodarkę obiegu zamkniętego. Warto również pamiętać, jak w świetle nowych unijnych przepisów należy postępować z nakrętkami od napojów – odrywanie ich od butelek to bardzo duży błąd.

