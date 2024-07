Rynek samochodów używanych: ceny wzrosły, ofert coraz mniej

W maju 2024 roku nadal utrzymywał się trend spadkowy liczby ofert sprzedaży samochodów używanych na rynku wtórnym. W porównaniu do kwietnia, liczba ofert zmniejszyła się z 252 760 do 249 942 samochodów, co oznacza spadek o 2 818 aut. Mimo mniejszej liczby dostępnych ofert, mediana cen samochodów używanych wzrosła o 5 tys. zł w porównaniu do maja 2023 roku, osiągając poziom 34 900 zł.

Barometr AAA AUTO, raport oparty na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, ujawnia, że wraz ze spadkiem liczby ofert zmniejszyły się również mediany przebiegu – o 5 tys. km oraz wieku aut używanych – o 1 rok. Jednakże, wzrost mediany cen o 5 tys. zł jest wyraźnym sygnałem, że na rynek wchodzi więcej młodych samochodów.

Paweł Molasy, Business Country Manager PL w Autocentrum AAA Auto, wyjaśnia: „Za wzrostem cen idzie wzrost jakości samochodów, ponieważ mediana rocznika sprzedawanych aut spadła o jeden rok. Pomimo spadku liczby ofert, wybór samochodów jest nadal bardzo duży”. Młodsze i mniej wyeksploatowane samochody napływające na rynek wpływają na wzrost mediany cen, co wskazuje na poprawę jakości dostępnych aut.

Najpopularniejsze modele

W maju 2024 roku najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym był Opel Astra z 7 060 ofertami. Na drugim miejscu znalazło się Audi A4 z 5 461 ofertami, a na trzecim Volkswagen Golf z 5 167 ofertami.

Pod względem typów paliw, największa liczba ofert dotyczyła samochodów z silnikami diesla – 116 918 aut, następnie z silnikami benzynowymi – 109 099 aut. Auta napędzane LPG miały 14 310 ofert, hybrydowe – 7 217, elektryczne – 2 327, CNG – 65, E85 – 4, a wodorowe – 2 oferty.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w maju 2024 roku pojawiło się w województwie mazowieckim – 47 622 oferty, podczas gdy najmniej w województwie opolskim – 4 060 ofert. Mediana cen samochodów używanych była najwyższa w województwie mazowieckim, wynosząc 41 999 zł, a najniższa w województwie lubelskim, gdzie wyniosła 27 300 zł.

Mimo spadku liczby ofert sprzedaży, rynek samochodów używanych w Polsce odnotowuje wzrost cen, co jest wynikiem napływu młodszych i lepiej utrzymanych pojazdów. Mediana cen w maju 2024 roku wyniosła 34 900 zł, mediana przebiegu – 175 496 km, a mediana wieku – 11,1 lat. To wskazuje na dynamiczne zmiany na rynku, gdzie jakość dostępnych samochodów poprawia się, a ich ceny rosną.

Czytaj też:

Zagadkowy skok w sprzedaży elektryków. Co się wydarzyło?Czytaj też:

Samochód, w którym nie ma klimatyzacji. Jak go schłodzić w upał?