Po lekturze tych informacji na pewno rzucisz palenie. Znamy nową cenę papierosów

Od 2005 r. ceny papierosów w Polsce systematycznie rosną. Dwie dekady temu przeciętna cena za paczkę wynosiła ok. 5-6 zł. W 2011 r. płaciliśmy już 10 zł, a w 2020 r. 15 zł. Aktualnie cena oscyluje wokół 17-18 zł. Trend wzrostowy tylko utrzyma się w kolejnych latach.

Podwyżka akcyzy. Ile będą kosztować papierosy?

Ministerstwo Finansów planuje kolejne podwyżki akcyzy, które wpłyną na cenę zarówno paczek gotowych papierosów, jak i tytoniu, którego można użyć do samodzielnego skręcania. Zgodnie z nowymi założeniami, ceny papierosów oraz wyrobów tytoniowych będą wyglądały następująco:

– Paczka papierosów (20 szt.): 20.82 zł (2025 r.), 23.85 zł (2026 r.), 26.54 zł (2027 r.)

– Tytoń do palenia (50 g): 39.59 zł (2025 r.), 47.95 zł (2026 r.), 55.84 zł (2027 r.)

– Płyny do e-papierosów (10 ml): 23.07 zł (2025 r.), 28.99 zł (2026 r.), 33.43 zł (2027 r.)

Dlaczego podwyżki są konieczne?

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu nowelizacji ustawy o akcyzie wskazuje, że podwyżki są konieczne ze względu na inflację, rosnące wynagrodzenia oraz niski poziom cen papierosów w Polsce w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowo, konflikt zbrojny na Ukrainie oraz jego globalne skutki gospodarcze również przyspieszyły potrzebę zmiany poziomu akcyzy.

Taniej tylko w Bułgarii

Pomimo tych wzrostów, papierosy w Polsce są jednymi z najtańszych w Unii Europejskiej, zaraz po Bułgarii. Co ciekawe, choć ceny rosną, to w porównaniu z 2019 r., gdy za średnią krajową można było kupić 348 paczek papierosów, w 2023 roku ta liczba wzrosła do 437 paczek. Ma to oczywiście związek ze wzrostem płac, głównie bardzo wyraźną i systematyczną podwyżką płacy minimalnej.