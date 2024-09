Polska firma jest liderem w branży. Wypracowała milionowe zyski

Firmę Apart kojarzy prawie każdy. Sklepy jubilerskie rozsiane są na terenie całej Polski, w centrach handlowych, ale nie tylko. Aktualnie to dziś ponad 220 salonów w kraju. Apart założył w 1977 r. mistrz złotnictwa i jubilerstwa, Adam Rączyński. Kilka lat później dołączył do niego brat, Piotr Rączyński.

Milionowe zyski w 2023 r.

W 2023 r. Apart osiągnął zysk netto na poziomie 72.36 mln zł, przy przychodach netto wynoszących prawie 909 mln zł (wzrost z 861.8 mln zł w 2022 r.). Firma zatrudniała na koniec roku 2006 osób.

Jak zarząd ocenia firmę?

„W ocenie zarządu spółki aktualna sytuacja finansowa podmiotu jest bardzo dobra. Należy jednak dołożyć wszelkich starań, dążyć do dalszego wzrostu przychodów, przy jednoczesnej kontroli kosztów działalności, aby skutecznie przeciwdziałać skutkom inflacji. Spółka osiągnęła zyskowność netto sprzedaży na poziomie niespełna 8 proc., co jest wynikiem zbliżonym wobec 9 proc. w 2022 r. Ponadto,każde 100 zł zainwestowanych w majątek spółki przynosiło 8.12 złotych zysku, a każde 100 zł zainwestowane w kapitały własne 13.90 zł zysku. Są to wartości porównywalne ze stopą oprocentowania lokat i obligacji, a nawet je przewyższające oraz wyższe od wskaźnika rocznej inflacji. Warto przy tym zaznaczyć, że ogromny wpływ poziom tego wskaźnika miały koszty obsługi zadłużenia. Jednocześnie Apart niezmiennie pozostaje liderem branży jubilerskiej w Polsce” – poinformowała spółka w swoim sprawozdaniu finansowym za 2023 r.

"Przede wszystkim utrzymać rentowność"

Zarząd Apart podkreśla, że mimo dobrej sytuacji finansowej, firma musi kontrolować koszty, aby przeciwdziałać skutkom inflacji i rosnącym kosztom operacyjnym. Firma planuje dalszy rozwój sprzedaży, przy jednoczesnym pilnowaniu rentowności. Obecne wyzwania to m.in. konflikt w Ukrainie, presja płacowa oraz wahania kursów walut i surowców. Mimo tych trudności, Apart pozostaje niekwestionowanym liderem rynku jubilerskiego w Polsce.