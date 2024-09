Stan klęski żywiołowej. Jest decyzja premiera. Co to oznacza dla powodzian?

Zgodnie z art. 228 Konstytucji w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki są niewystarczające, może zostać wprowadzony jeden z trzech stanów nadzwyczajnych: wojenny, wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. W niedzielę wieczorem premier Donald Tusk zapowiedział sięgnięcie po to trzecie narzędzie.

Stan klęski żywiołowej – co oznacza?

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wprowadzić stan klęski żywiołowej na 30 dni z możliwością przedłużenia, ale do tego jest już potrzebna zgoda Sejmu. Obecnie powodzie występują w czterech województwach: dolnośląskim, opolski, śląskim i małopolskim. Rząd może jednak objąć stanem wyjątkowym tylko konkretne gminy.

Stan klęski żywiołowej może za sobą pociągnąć określone ograniczenia dla mieszkańców tych gmin i władz samorządowych. Należą do nich:

nakaz lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju

nakazanie pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia

całkowita lub częściowa reglamentacja zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły

zakaz okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju

nakaz stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów

obowiązek poddania się badaniom lekarskim, leczeniu, szczepieniom ochronnym oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych.

To ograniczenia wskazane w ustawie, ale nie muszą każdorazowo obowiązywać w razie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Wybiera się tylko te, które w danej sytuacji rzeczywiście mogą pomóc w zażegnaniu kryzysowej sytuacji.

Pieniądze dla powodzian

Inna sprawa, że Polska nie ma jeszcze doświadczenia we wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej: choć przepisy obowiązują od 2002 roku, to do tej pory nie było takiej konieczności.

Również w niedzielę premier poinformował o zaleceniach wydanych ministrowi finansów i ministrowi ds. Unii Europejskiej dotyczących sfinansowania pomocy dla osób poszkodowanych przez powódź.

„Zleciłem ministrowi finansów przygotowanie środków na pomoc doraźną i usuwanie skutków powodzi. Minister ds. Unii Europejskiej wystąpi o pomoc europejską. Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił” – napisał na platformie X.

Zgodnie z procedurami pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w klęskach żywiołowych udzielana jest w formie zasiłków celowych ze środków budżetu państwa zatwierdzonych przez MSWiA. Pomoc doraźna może wynieść do 6 tysięcy złotych. Do tego dochodzi pomoc na remont domów i mieszkań – do 200 tys. zł.

Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji, zapewnił, że wypłatą zasiłków już w najbliższych dniach zajmą się wojewodowie.

