Smutny koniec firmy z tradycjami. Sąd ogłosił upadłość

To nie są dobre czasy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko w 2023 r. zamknęło się aż 220 tys. firm, o 10 tys. więcej niż w 2022 r. Znaczny wzrost płacy minimalnej czy kwoty rachunków za energię sprawiają, że niewielkie biznesy nie są w stanie wyjść na prostą. Zwalniają pracowników albo po prostu zamykają działalność, czasami wieloletnią. Dodatkowo, w 2023 r. działalność zawiesiło prawie 373 tys. firm.

Na oficjalnej stronie przedsiębiorstwa możemy znaleźć informacje o adresach 18 sklepów, w woj. dolnośląskim i opolskim. Głównie w Kotlinie Kłodzkiej, czyli regionie, który bardzo mocno ucierpiał podczas powodzi, która nawiedziła ten obszar we wrześniu 2024 r.

Przyczyny upadłości Piekarni Machela

W sprawozdaniu za 2022 r. firma wskazała, że wzrost kosztów surowców i mediów związany z inflacją doprowadził do opóźnień w regulowaniu płatności. W wyniku tego, 22 maja 2022 r. otwarto postępowanie układowe. Próby restrukturyzacji nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, co zmusiło firmę do oficjalnego ogłoszenia upadłości.

Historia firmy Machela

Piekarnia Machela została założona w 2000 r. przez Lecha Machelę, który przejął bankrutującą piekarnię w Kłodzku. Firma rozwinęła się, otwierając sieć sklepów firmowych i franczyzowych. W 2020 r. Machela przejęła firmę ZPChR Kajzerka, stając się największym przedsiębiorstwem piekarsko-cukierniczym w regionie, zatrudniającym ponad 300 pracowników.

Na stronie internetowej przedsiębiorstwo chwali się różnymi nagrodami, które zostały mu przyznane na przestrzeni lat. Są to:

– „Piekarz Roku 2019”

– „Diamenty Forbesa 2019”

– „Doceń Polskie 2014”

– „Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy 2011”

– „Lider Rynku 2006”

Ostatecznie, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu dnia 3 września 2024 r. wydał postępowanie, na mocy którego ogłoszono upadłość zakładu.