Strach w Rybniku. Ludzie boją się utraty pracy

Na terenie działającej od lat 70. XX w. elektrowni trwa aktualnie duża inwestycja. Budują warty kilka miliardów złotych blok parowo-gazowy, który w przyszłości ma zastąpić cztery bloki węglowe o łącznej mocy 900 megawatów. Zanim jednak nowy blok zostanie oddany do użytku, miną przynajmniej dwa lata. W planach jest oddanie go do użytku pod koniec 2026 r. Z kolei elektrownia ma zostać wyłączona już do końca 2025 r. Nie jest więc niczym dziwnym, że pracownicy, często zatrudnieni tam kilkadziesiąt lat, obawiają się o swoją przyszłość.

Oświadczenie prezydenta Rybnika i prezesa PGE GiEK S.A.

Wspólne Oświadczenie Urzędu Miasta Rybnika oraz PGE GiEK S.A. dotyczące sytuacji Elektrowni Rybnik

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi przyszłości Elektrowni Rybnik oraz dostaw ciepła do mieszkańców i firm zlokalizowanych w jej sąsiedztwie, chcielibyśmy zapewnić, że zarówno PGE GiEK S.A., jak i Urząd Miasta Rybnika podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia stabilnych dostaw energii oraz ciepła.

Obecne umowy dotyczące dostaw ciepła obowiązują do 31 sierpnia 2026 roku. Do tego czasu PGE GiEK S.A. będzie nieprzerwanie realizować swoje zobowiązania związane z wytwarzaniem, przesyłem oraz dystrybucją ciepła.

Równocześnie, zgodnie z przesłanym do Urzędu Miasta pismem z dnia 27 sierpnia 2024 roku, PGE GiEK S.A. zapewnia, że zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła również po tej dacie – „podjęte będą działania, które pozwolą na zabezpieczenie dostaw ciepła odbiorcom w okresie od 01.01.2026 do czasu powstania możliwości zmiany jego dostawcy lub do czasu wynikającego z obowiązujących regulacji prawnych lub zawartych umów”. Dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw oznacza to, że nie ma ryzyka przerwania dostaw – PGE GiEK S.A. zapewni ciągłość usług do momentu wypracowania nowego rozwiązania bądź zmiany dostawcy.

Pracownicy Elektrowni Rybnik:

PGE GiEK prowadzi rozmowy z reprezentującą pracowników stroną społeczną tak, by wypracować jak najlepsze dla pracowników rozwiązania. Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 roku, pracownicy Elektrowni Rybnik zostali objęci przepisami o osłonach socjalnych, co gwarantuje im dodatkowe zabezpieczenia w okresie transformacji energetycznej. Ponadto, obowiązujące w PGE GiEK S.A. regulacje wewnętrzne wprowadzają dodatkowe, korzystniejsze dla pracowników rozwiązania, które znacznie wykraczają poza ustawowe wymagania.

Zarząd elektrowni prowadzi stały dialog ze stroną społeczną, zapewniając otwartą i transparentną komunikację na temat przyszłości załogi.

Przyszłość Elektrowni Rybnik:

Obecnie trwa budowa nowoczesnego bloku gazowo-parowego. Ta inwestycja, o wartości 4,6 miliarda złotych, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nowy blok, który ma rozpocząć działalność pod koniec 2026 roku, będzie dostarczać energię elektryczną dla około 2 milionów odbiorców. Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w sektorze energetycznym w kraju.

Urząd Miasta Rybnika oraz PGE GiEK S.A. są w stałym kontakcie, a 16 września 2024 roku odbyło się dużo wcześniej planowane spotkanie, podczas którego omówiono szczegóły związane z dalszym funkcjonowaniem elektrowni oraz dostawami ciepła. Na spotkaniu powołano zespół roboczy, którego zadaniem będzie wypracowanie docelowych rozwiązań związanych z zaopatrzeniem w ciepło po zakończeniu transformacji energetycznej w elektrowni.

Chcemy uspokoić mieszkańców – wszelkie działania są podejmowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz ciągłości dostaw ciepła, a trwające ustalenia nie wpłyną negatywnie na odbiorców. Wszystko odbywa się zgodnie z planem i z zachowaniem najwyższych standardów, a przede wszystkim z myślą o mieszkańcach i pracownikach.

Jacek Kaczorowski – Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.

Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika