Donald Tusk na EFNI. Przemawia do przedsiębiorców

Trzydniowe Europejskie Forum Nowych Idei otworzyła przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz, która w swoim przemówieniu zaapelowała do szefa rządu o powołanie nowego wicepremiera, który byłby odpowiedzialny za resort gospodarki. Donald Tusk, którego wystąpienie było gwoździem programu, odpowiedział, że rozumie potrzeby przedsiębiorców, ale w obecnym kształcie koalicji wprowadzenie kolejnego wicepremiera nie byłoby możliwe. Zapewnił jednak, że koalicja 15 października się nie rozpadnie.

Tusk dziękuje przedsiębiorcom

Podczas swojego wystąpienia Tusk poruszył m.in. temat rosnącego napływu migrantów do Europy. Zaapelował do przedsiębiorców, aby przestali myśleć o sprowadzaniu taniej siły roboczej z zagranicy jako rozwiązaniu problemów rynku pracy. – Ręce i głowy do pracy są potrzebne, ale pojęcie 'taniej siły roboczej' wyrzućcie z głów. Nie tędy droga – zaznaczył.

Podczas wystąpienia premier nie omieszkał podziękować przedsiębiorcom za ich wkład w rozwój polskiej gospodarki, która – jak przypomniał – od 1989 roku wzrosła dziewięciokrotnie. Zacytował także słowa Edwarda Lucasa z "The Times", który prognozował, że Polacy mogą wkrótce stać się zamożniejsi od Brytyjczyków. Tusk podkreślił, że polscy przedsiębiorcy przez lata nie dali się skorumpować żadnej władzy i byli niezłomni, mimo trudności związanych z prowadzeniem biznesu.

– To jest wielka rzecz, móc rozmawiać z ludźmi, którzy przez lata pokazali, że nie dadzą się skorumpować żadnej władzy. Potrafią być niezłomni, mimo że prowadzenie własnego biznesu, bycie menedżerem czy przedsiębiorcą, nie jest łatwe. To środowisko było źródłem nadziei, że nie wszystko jeszcze stracone – powiedział.

Bezpieczeństwo i przyszłość

Premier zwrócił także uwagę na wyzwania, jakie stoją przed Polską w związku z nadchodzącą prezydencją w Unii Europejskiej, która rozpocznie się w 2025 roku. Zaapelował o powrót do zdrowej konkurencji wśród krajów zachodnich, podkreślając, że w obliczu globalnej niestabilności, kluczowe jest budowanie konkurencyjnej gospodarki Zachodu.

Tegoroczna, trzynasta edycja Forum, odbywa się tuż przed objęciem przez Polskę unijnej prezydencji, a także w roku 25-lecia Konfederacji Lewiatan, która organizuje wydarzenie we współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot.

Tematyka wystąpień i dyskusji skupia się wokół najważniejszych wyzwań dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie. Uczestnicy paneli rozmawiają o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii. Europejskie Forum Nowych Idei to jedyna konferencja w Polsce, w której kluczową perspektywą nie są najbliższe dni czy miesiące, a lata i dekady.

Wśród gości są m.in.: Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji, Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej, Izabela Leszczyna, minister zdrowia, Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii, Barbara Nowacka, minister edukacji, Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, Światłana Cichanouska, prezydentka-elekta Białorusi, Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Tomasz Chłoń, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. przeciwdziałania dezinformacji międzynarodowej.