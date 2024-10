Międzynarodowy biznes małych firm. „Potrzeba lokalnych kontaktów”

We wtorek w Katowicach rozpoczął się dwudniowy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Spotkania i panele dyskusyjne dotyczą rozmaitych gałęzi gospodarki, w tym także potencjału polskich firm na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorcy coraz chętniej i odważniej podejmują decyzje o rozpoczęciu zdobywaniu rynków międzynarodowych. Widać to w statystykach, na dzień dzisiejszy to jest blisko 114 tys. firm, które eksportują swoje produkty i prawie 20 tys. firm, które eksportują swoje usługi. To są bardzo duże wolumeny i przepotężne pieniądze, które wchodzą w polski system gospodarczy – powiedział w wywiadzie dla Wprost.pl Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Polskie firmy za granicą

Wiele polskich firm, także z sektora MŚP, już za granicami Polski jest i świetnie sobie radzi. Izba Gospodarcza wspiera polski biznes w tych działaniach np. otwierając swoje placówki w innych krajach.

– My bardzo mocno wspieramy proces umiędzynarodawiania polskich firm, mamy 10 oddziałów na całym świecie, i to w takich nietypowych miejscach. Bo w Europie przedsiębiorcy sobie radzą. Mniej radzą sobie np. w Szanghaju, czy w Delhi, gdzie mamy swoje oddziały, radzą sobie mniej. W przyszłym roku otwieramy taki departament w Peru, więc otwieramy się na rynki, na których z powodu różnic kulturowych wsparcie jest najbardziej istotne – powiedział Tomasz Zjawiony.

Potrzeby przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą ruszyć na zagraniczne rynki potrzebne jest wszędzie tam, gdzie prowadzenie działalności bez lokalnej bazy kontaktów jest mocno utrudnione. Sami przedsiębiorcy zwracają uwagę, że najbardziej potrzebują otwartości i dostępności kogoś, kto na miejscu funkcjonuje, zna lokalny rynek i potrafi się po nim sprawnie poruszać.

– Na rynkach europejskich jesteśmy w stanie się porozumieć językowo, kulturowo się rozumiemy, ale rynki azjatyckie, np. Indie, to są rynki, na których bez relacji na miejscu praktycznie nie da się funkcjonować – powiedział Tomasz Zjawiony.

Organizatorem EKMŚP jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Kongres został objęty honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego, Minister Nauki, Ministerstwa Przemysłu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

