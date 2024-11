Japoński gigant inwestuje w Polsce. Rekrutuje pracowników

W Ksawerowie niedaleko Łodzi, powstaje nowa fabryka pomp ciepła firmy Daikin – japońskiego lidera na rynku systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Nowa inwestycja zapowiada zatrudnienie nawet 3 tysiące pracowników do 2030 roku, a firma nieustannie poszukuje kandydatów na różne stanowiska.

Nowa fabryka pod Łodzią

Uruchomienie produkcji w fabryce planowane jest na grudzień tego roku, a nowy zakład ma być kluczowym ośrodkiem produkcyjnym Daikin Europe. Przedstawiciele firmy, w tym Toshitaka Tsubouchi, prezes Daikin Europe, w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" wyrazili nadzieję, że inwestycja przyczyni się do osiągnięcia pozycji lidera na rynku pomp ciepła w Europie.

Hiromitsu Iwasaki, wiceprezes Daikin Europe, podkreślił, że Polska została wybrana nie tylko ze względu na dostępność wykwalifikowanej kadry, ale także strategiczne położenie, które wspiera politykę bliskości Daikina. Oznacza to, że wszystkie produkty grzewcze przeznaczone na rynek europejski będą wytwarzane właśnie w tej fabryce. Firma planuje czterokrotne zwiększenie produkcji pomp ciepła do 2025 roku, co pozwoli na stabilne dostawy w odpowiedzi na rosnący popyt na te urządzenia.

Miliony euro

Wartość inwestycji w Polsce szacowana jest na 300 milionów euro. Daikin aktywnie prowadzi rekrutację – obecnie poszukiwani są między innymi młodsi specjaliści ds. księgowości, którzy mają ukończone studia lub są w ich trakcie, posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie oraz znajomość języka angielskiego i systemu SAP. Firma zatrudnia także kontrolerów jakości z podstawową znajomością angielskiego oraz umiejętnością obsługi systemu SAP i czytania rysunków technicznych. Choć wysokość wynagrodzeń nie została ujawniona, rekrutacja jest otwarta na różne poziomy doświadczenia.

Daikin, z główną siedzibą w Osace, zatrudnia obecnie około 89 tysięcy pracowników na całym świecie. Oprócz zakładów w Polsce firma posiada fabryki w takich krajach jak Austria, Belgia, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Turcja, Wielka Brytania oraz Włochy.

W 2021 roku Daikin zanotował sprzedaż na poziomie 23,7 miliarda euro, a inwestycja w Polsce ma stanowić kluczowy element strategii ekspansji firmy na europejskim rynku pomp ciepła i klimatyzacji. Nowy zakład Daikin to także wielka szansa dla regionu – nie tylko na nowe miejsca pracy, ale i na dalszy rozwój technologiczny.

