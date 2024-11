Polacy kupili w Hiszpanii 3 tys. mieszkań. I to w rok

To jednak nie koniec rekordów – w 2024 r. Polacy kupili bowiem już 3101 nieruchomości w Hiszpanii, o 26% więcej niż w tym samym okresie 2023 r. oraz niemal tyle, co w całym ubiegłym roku, który zakończył się rekordowym wówczas wynikiem 3118 nieruchomości.

W prowincji Malaga, która obejmuje również Costa del Sol, zagraniczni nabywcy zakupili co trzecią nieruchomość. Oznacza to zbliżoną popularność do Balearów i poziom dwukrotnie wyższy niż średnia hiszpańska. Na podium znajdują się tradycyjnie: Wielka Brytania, Niemcy oraz Maroko, a Polacy – zajmując 4. miejsce – wyprzedzili Włochy i Francję.

Costa del Sol przyciąga słońcem

Z danych agencji Agnes Inversiones wynika, iż w III kwartale 2024 r. dominował rynek pierwotny. Wśród najczęściej kupowanych znalazły się apartamenty o powierzchni od 100 m2 do 300 m2 w cenach od 450 tys. do 4,5 mln euro oraz domy wolnostojące o powierzchni od 250 m2 do 600 m2, kosztujące od 1,5 mln do 5 mln euro. Na Costa del Sol nie brakuje jednak transakcji zakupu rezydencji za 10 czy nawet 15 mln euro.

Specyfiką hiszpańskiego rynku jest wysoka stabilność, co potwierdzają m.in. dane Eurostat. W II kwartale 2024 r., w porównaniu z tym samym okresem 2023 r., ceny nieruchomości na Półwyspie Iberyjskim wzrosły o 7,9%. W tym samym czasie w Polsce ten wzrost wyniósł aż 17,7%. Koszty życia w Hiszpanii także są niższe niż w innych europejskich krajach. Równocześnie lokalizacje takie jak Marbella zapewniają bardzo wysoki poziom edukacji czy opieki medycznej.

Ponad 100 tys. Polaków w Hiszpanii

Udział Polaków w hiszpańskim rynku nieruchomości rośnie na przestrzeni lat, od 1,6% w 2019 r., po blisko 3,6% w 2023 r. W liczbach bezwzględnych oznaczało to 3118 domów i apartamentów na Półwyspie Iberyjskim, które kupili nasi rodacy w 2023 r. Wpłynęła na to m.in. popularyzacja pracy zdalnej po pandemii, a także chęć dywersyfikacji geograficznej majątku po agresji na Ukrainę w 2022 r. Ubiegłoroczne wyniki zostały już niemal wyrównane w 2024 r., zatem zapowiada się kolejny polski rekord w Hiszpanii.

Polska społeczność na Półwyspie Iberyjskim liczy już około 100 tys. osób. Jak podkreśla Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, jest to widoczne nie tylko w statystykach zakupu nieruchomości. Na Costa del Sol działają polskie sklepy i restauracje, jest wydawany magazyn „Hola Polacos”, a co roku w Fuengiroli odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który w 2024 r. zgromadził ponad 1200 uczestników.

Czytaj też:

Na Teneryfę jak do siebie. Ile kosztuje mieszkanie i jak nowe prawo może popsuć obcokrajowcom biznes?Czytaj też:

Ocupas, zmora Hiszpanów. Ile jest prawdy w opowieściach o dzikich lokatorach?