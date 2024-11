Ruszyła nowa sieć dyskontów. Ma być taniej niż w Biedronce i Lidlu

Na polskim rynku dyskontów pojawił się nowy gracz. Auchan Retail Polska uruchomiło nową sieć sklepów pod marką Atac Hiper Discount. Pierwsze placówki powstały w Poznaniu i Zabrzu, a ich celem jest rywalizacja z liderami rynku, takimi jak Lidl czy Biedronka. Nowy koncept został opracowany z myślą o oszczędnościach, zarówno dla klientów, jak i samej sieci.

Sklepy dostosowane do nowoczesnych potrzeb

Pierwsze sklepy Atac Hiper Discount działają w centrach handlowych M1 w Poznaniu i Zabrzu. Zajmują one powierzchnię 6 tys. m², co pozwala na komfortowe zakupy w przestronnych wnętrzach. Wyposażono je w 8 kas tradycyjnych oraz 10 samoobsługowych, co ma przyspieszyć obsługę klientów i ograniczyć kolejki.

Oferta sklepów obejmuje około 13 tys. produktów, z czego 60 proc. stanowią artykuły spożywcze, a 40 proc. to chemia gospodarcza, kosmetyki i środki czystości. Nowa sieć kładzie duży nacisk na obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Z tego powodu część towarów sprzedawana jest bezpośrednio z palet, co pozwala zmniejszyć wydatki na dekoracje i reklamę, a także zaproponować niższe ceny.

Strategia niskich cen

Auchan podkreśla, że Atac Hiper Discount powstało w odpowiedzi na potrzeby klientów, którzy oczekują przystępnych cen oraz szybkich i wygodnych zakupów. "Inicjatywa jest spójna z długofalową strategią Auchan w Polsce, zgodnie z którą sieć stale dywersyfikuje swoje formaty sprzedażowe i dostosowuje je do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów oraz rynkowych trendów" – poinformowało biuro prasowe Auchan Retail Polska.

Atac Hiper Discount ma stanowić alternatywę dla uznanych sieci dyskontowych takich jak Lidl czy Biedronka. Dzięki uproszczeniu modelu sprzedaży oraz strategii niskich cen, nowa marka ma szansę przyciągnąć klientów szukających oszczędności.

Nowy model zakupów

Auchan Retail Polska liczy, że nowy format sklepów spotka się z zainteresowaniem klientów i pozwoli sieci rozwinąć swoją obecność na polskim rynku.

Chociaż Atac Hiper Discount działa obecnie jedynie w dwóch miastach, firma nie wyklucza dalszej ekspansji, jeśli koncept okaże się sukcesem.