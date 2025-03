Rosyjski statek od lat blokował port. W końcu zostanie usunięty

Po latach przestoju w Porcie Gdynia rozpoczęły się działania mające na celu usunięcie rosyjskiego zbiornikowca „Khatanga”. Jednostka, która cumuje tam od 2017 roku, nie jest zdolna do samodzielnej żeglugi, co przez lata stanowiło problem zarówno dla portu, jak i dla polskich władz. Teraz podjęto pierwsze kroki, aby rozwiązać tę sytuację.

Pierwsze prace na pokładzie statku

Zarząd Morskiego Portu Gdynia (ZMPG) poinformował, że we wtorek o godzinie 10:00 rozpoczęto działania techniczne, które mają przygotować „Khatangę” do usunięcia. Władze portu nie udzielają szczegółowych informacji na temat dalszych etapów operacji, powołując się na względy bezpieczeństwa.

Statek pozostawiony bez załogi i zasilania

Rosyjska jednostka została wycofana z eksploatacji i od lat pozostaje w porcie, co wywołuje obawy dotyczące bezpieczeństwa żeglugi. W związku z tym, na początku lutego Ministerstwo Infrastruktury podało, że Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał nakaz usunięcia statku. Decyzja ta była konieczna, ponieważ zbiornikowiec, który nie posiada załogi ani zasilania, może stanowić zagrożenie dla infrastruktury portowej.

Wysokie koszty postoju i długi armatora

Postój „Khatangi” w gdyńskim porcie wiąże się z dużymi kosztami. Zarząd portu oszacował, że zaległe opłaty za cumowanie jednostki wynoszą już około 13 milionów złotych. Władze portu zapowiadają, że będą dochodzić zwrotu tych kosztów od rosyjskiego armatora.

Historia problematycznego zbiornikowca

Statek „Khatanga” to ponad 150-metrowa jednostka przystosowana do transportu ropy naftowej i jej pochodnych. W 2017 roku trafiła do Gdyni na remont, jednak po inspekcji technicznej nie uzyskała zgody na dalszą eksploatację. Armator, Murmansk Shipping Company, miał przeprowadzić niezbędne naprawy, jednak do tego nie doszło. W 2020 roku firma ogłosiła upadłość, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację statku.

Co dalej z „Khatangą”?

ZMPG zapowiedział, że jednostka zostanie wystawiona na sprzedaż, a uzyskane środki mają pokryć część strat poniesionych przez port. Choć szczegóły dotyczące usunięcia statku pozostają nieznane, podjęte działania wskazują, że po latach oczekiwania problem wreszcie zostanie rozwiązany.

