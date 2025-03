Czy Porsche wycofa się z Volkswagena? Sensacyjne doniesienia niemieckich mediów

„Klan Porsche rozważa częściową sprzedaż akcji VW” – donosi niemiecki dziennik „Bild”. Ponoć rodziny Wolfganga Porsche i Hansa Michela Piëcha od miesięcy analizują możliwość częściowej sprzedaży swoich akcji Volkswagena. Według doniesień gazety wewnętrzni doradcy, analitycy i menedżerowie wysokiego szczebla mieli doradzać rodzinom „mini-exit”.

Mini-exit z Volkswagena?

Zdaniem gazety może chodzić o zmniejszenie udziału do 50 proc., a nawet do 45 proc. „Nawet wtedy zachowamy kontrolę nad VW” – cytuje „Bild” jednego z członków rodziny. Z nieoficjalnych informacji gazety wynika, że decyzja jednak jeszcze nie zapadła. Bardziej przychylne sprzedaży jest starsze pokolenie, natomiast młodsze podchodzi do sprawy bardziej sceptycznie.

Przypomnijmy, że obecnie rodziny Wolfganga Porsche i Hansa Michela Piëcha kontrolują, za pośrednictwem swojej spółki holdingowej Porsche SE, ponad 53 proc. akcji Volkswagena.

Rzecznik Porsche dementuje

O sprawie pisze także „Der Spiegel”. "Najwyraźniej główni akcjonariusze VW odchodzą od niemieckiej firmy samochodowej. Według doniesień gazety „Bild” krążą różne scenariusze sprzedaży akcji" – zauważa w poście zamieszczonym na platformie X.

„Der Spiegel” podkreśla, że rzecznik Porsche SE zdementował informacje o planach sprzedaży. Wskazał, że portfel inwestycyjny jest regularnie analizowany, jednak rozmów dotyczących sprzedaży akcji VW nie prowadzono.

„Ani obecnie, ani w 2024 roku nie prowadzono konkretnych rozważań na temat sprzedaży akcji VW. Nie prowadzono również rozmów na ten temat z inwestorami – pisze „Der Spiegel” powołując się na słowa rzecznika.

Jak podkreśliła gazeta, również Volkswagen nie skomentował doniesień o możliwym „mini-exicie” rodzin. Rzecznik firmy zapewnił jedynie, że Porsche SE pozostanie „długoterminowym akcjonariuszem strategicznym”.

Problemy klanu Porsche

„Der Spiegel” wskazuje jednak na problemy finansowe oraz nowe inwestycje klanu Porsche, które mogłyby stać za ewentualnym „mini-exitem” z VW.

„Rodziny potrzebują pieniędzy na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup udziałów w Porsche. Ponadto Porsche SE niedawno dokonało kilku innych inwestycji, m.in. w firmy Flix i Waabi. VW i Porsche zatwierdziły ostatnio wysoką dywidendę – rodzina również jej potrzebuje do obsługi swojego zadłużenia” – pisze niemiecka gazeta.

