Czarnecki odzyskuje miliony. KNF przegrała w sądzie

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił prawomocne orzeczenie, w którym oddalił skargę Komisji Nadzoru Finansowego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2023 roku. Sprawa dotyczyła kary 20 mln zł nałożonej na Leszka Czarneckiego za niewykonanie zobowiązania inwestorskiego wobec Getin Noble Banku. Zgodnie z oświadczeniem mecenasa Romana Giertycha, środki te zostały już zwrócone.

Rekordowa grzywna

W 2022 roku KNF nałożyła rekordową grzywnę na Czarneckiego za brak dokapitalizowania banku, który znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Dodatkowo kara w wysokości 2,4 mln zł została nałożona na firmę LC Corp. B.V. kontrolowaną przez Czarneckiego. Choć były miliarder wpłacił pełną kwotę, złożył odwołanie do sądu administracyjnego. WSA uchylił decyzję KNF, a kara miała zostać zwrócona wraz z odsetkami wynoszącymi 3 mln zł.

NSA rozpatrzył skargę kasacyjną KNF i w wyroku z 13 czerwca 2025 roku oddalił ją, zasądzając jednocześnie na rzecz Czarneckiego 18,75 tys. zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Łącznie z wcześniejszym orzeczeniem WSA zwrot kosztów przekroczył 125 tys. zł. NSA uznał, że KNF zastosowała przepis, który nie obowiązywał w momencie złożenia zobowiązania – art. 25n ust. 5a ustawy Prawo bankowe wszedł w życie dopiero w 2018 roku, a Czarnecki złożył zobowiązanie w 2011 roku. Sąd podkreślił zasadę niedziałania prawa wstecz.

Wyrok nie generuje kosztów

W reakcji na orzeczenie NSA, KNF opublikowała oświadczenie, w którym podtrzymała swoje stanowisko o poprawności wydanej decyzji. Urząd podkreślił, że nie zakwestionowano stanu faktycznego ani zebranych dowodów. Jednocześnie zaznaczono, że wyrok nie generuje kosztów dla podatników, ponieważ UKNF działa w ramach własnego budżetu, finansowanego z opłat od nadzorowanych podmiotów.

To nie jedyna sprawa dotycząca Czarneckiego. NSA uchylił również wyrok WSA w sprawie przymusowej restrukturyzacji Idea Banku. Sąd niższej instancji ponownie zbada, czy działania BFG były zgodne z prawem. Jeśli nie, może to otworzyć drogę do roszczeń wobec Skarbu Państwa.

Leszek Czarnecki, niegdyś jeden z najbogatszych Polaków, obecnie posiada większościowy pakiet tylko w Getin Holding. Jego akcje są warte 70,5 mln zł.

