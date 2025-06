Lotnisko czy kampus? Rząd ma plan na Okęcie po 2032 roku

Centralny Port Komunikacyjny ma rozpocząć działalność pod koniec 2032 roku. Wraz z jego otwarciem cały ruch pasażerski zostanie przeniesiony z warszawskiego Lotniska Chopina do nowego portu w Baranowie. Co stanie się z obecnym lotniskiem? O przyszłości tego terenu opowiedział pełnomocnik rządu ds. CPK, dr inż. Maciej Lasek.

Co z Lotniskiem Chopina?

W programie Onet Rano Finansowo Lasek zaprezentował alternatywną wizję zagospodarowania terenów po Lotnisku Chopina. Jego zdaniem nie powinny one trafić w ręce deweloperów ani zostać przekształcone w dzielnicę mieszkaniową. Zamiast tego zaproponował utworzenie centrum innowacji i technologii.

Jak podkreślił, decyzji o zmianie przeznaczenia tak strategicznej przestrzeni nie podejmuje się pochopnie. „Wielu mówi, że najlepiej będzie zamknąć lotnisko i zrobić tam, no nie wiem, dzielnicę mieszkaniową. Developerzy zacierają ręce. Natomiast ja uważam, że takiej decyzji nie podejmuje się ot, tak ad hoc” – zaznaczył pełnomocnik.

Według jego propozycji, miejsce to mogłoby stać się „kampusem nowych technologii przyszłości”. Istniejąca infrastruktura lotniskowa, dobra komunikacja oraz bliskość stolicy czynią ten teren idealnym na rozwój nowoczesnych instytucji badawczych, konferencyjnych i technologicznych. Lasek wskazał na możliwość organizowania tam wydarzeń naukowych i konferencji oraz utworzenia ośrodka innowacji.

Warszawa i Łódź

Dodatkowym atutem ma być planowane połączenie kolejowe między Warszawą a Łodzią. Dzięki szybkim połączeniom kolejowym czas podróży między Warszawą Zachodnią a Łodzią Fabryczną ma wynieść jedynie 37 minut. Lasek porównał to do podróży metrem między dwiema stacjami w Warszawie. W jego opinii to otworzy drogę do połączenia potencjału obu miast i utworzenia wspólnego centrum rozwoju technologii.

Zgodnie z harmonogramem, CPK ma rozpocząć pełną działalność komercyjną w 2032 roku. Do tego czasu rząd rozważa różne scenariusze dla Lotniska Chopina, przy czym propozycja kampusu technologicznego zyskuje na znaczeniu jako alternatywa wobec projektów mieszkaniowych.

