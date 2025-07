Wakacje pod lupą skarbówki. Ruszyła akcja kontroli paragonów

Oszustwa związane z paragonami to wciąż poważny problem w Polsce, szczególnie w okresie wakacyjnym. Ministerstwo Finansów apeluje do klientów, by zwracali uwagę na nieprawidłowości podczas zakupów oraz zachęca do zgłaszania sytuacji, w których nie otrzymują paragonu lub widzą, że sprzedawcy zbierają nieodebrane paragony.

Puste faktury

Zgodnie z przepisami, każdy przedsiębiorca ma obowiązek wydania paragonu fiskalnego po dokonaniu transakcji. Mimo to, resort wskazuje, że jednym z częstszych nadużyć jest brak wydania paragonu nieuważnemu klientowi lub gromadzenie niewydanych dokumentów. Tego rodzaju działania mogą prowadzić do powstawania tzw. „pustych” faktur – dokumentów, które nie odzwierciedlają rzeczywistego zakupu, a mają na celu np. zawyżenie kosztów lub wyłudzenie podatku VAT.

Ministerstwo Finansów przypomina, że każdy obywatel może zgłosić przypadek niewydania paragonu. Zgłoszenia można składać bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub korzystając z aplikacji e-Paragony. W okresie letnim prowadzona jest dodatkowa kampania edukacyjna, której celem jest ograniczenie tzw. szarej strefy i zwiększenie świadomości konsumentów.

Paragon kelnerski

Wiceminister finansów Leszek Skiba podkreśla, że nawet tak prosta czynność jak zabranie paragonu przy zakupie paliwa może pomóc ograniczyć nieprawidłowości. Resort przypomina również, że klientom często wydawany jest tzw. paragon kelnerski – to jedynie spis zamówienia przygotowany przez obsługę, który nie ma żadnej mocy fiskalnej. Podobnie jest z wydrukiem z terminala – to dowód płatności, ale nie zastępuje paragonu.

Jak rozpoznać prawdziwy paragon fiskalny? Powinien zawierać napis „Paragon Fiskalny”, numer NIP firmy, nazwę oraz adres punktu sprzedaży. Dodatkowo na środku znajduje się logo oraz unikalny numer kasy.

Kontrole skarbówki są coraz bardziej intensywne. W 2024 roku przeprowadzono blisko 60 tys. takich kontroli, a suma nałożonych mandatów wyniosła 20,4 mln zł. Najczęściej sprawdzanym sektorem jest gastronomia oraz handel detaliczny. Działania te mają zwiększyć skuteczność egzekwowania obowiązków podatkowych i wyeliminować nieuczciwe praktyki.

