Spór w UE nabiera tempa. Węgry wnoszą pozew

Budapeszt skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko Radzie UE oraz Europejskiemu Instrumentowi na rzecz Pokoju. Sprawa dotyczy decyzji z maja 2024 roku, która umożliwiła wykorzystanie dochodów z zamrożonych aktywów rosyjskich na finansowanie pomocy Ukrainie, w tym wsparcia militarnego.

Węgry pozywają UE

Węgierski portal Portfolio poinformował, że pozew został złożony w lipcu, a na początku tego tygodnia przyjęty przez Trybunał. Węgierski rząd argumentuje, że procedura, przyjęta przez Brukselę, narusza traktaty UE i fundamentalne zasady równości państw członkowskich.

Decyzja zakłada, że niemal wszystkie zyski z opodatkowania aktywów Rosji (szacowane na 3–5 mld euro rocznie) mają trafiać do Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Ten mechanizm zwraca państwom członkowskim koszty pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie.

Lata postępowania

Podczas głosowania nad decyzją Węgry wstrzymały się od udziału. UE przyjęła jednak interpretację, że takie zachowanie oznacza brak konieczności uwzględniania głosu Budapesztu przy podejmowaniu decyzji o konkretnych wypłatach. Zdaniem rządu Viktora Orbana oznacza to pozbawienie Węgier prawa głosu bez podstawy prawnej. – Doszło do naruszenia zasady równości państw członkowskich oraz demokratycznego funkcjonowania Unii – wskazano w pozwie, cytowanym przez Euronews.

Eksperci podkreślają, że postępowanie może potrwać wiele lat, a w międzyczasie zasady wykorzystania rosyjskich aktywów już uległy zmianie. Nie zmienia to jednak faktu, że Budapeszt podważa legalność wcześniejszych decyzji.

Rząd Orbana od dłuższego czasu krytykuje Brukselę za – jak twierdzi – „przedłużanie wojny” poprzez przekazywanie Ukrainie sprzętu wojskowego. Władze Węgier powołują się również na sytuację mniejszości węgierskiej na ukraińskim Zakarpaciu i blokują otwarcie pierwszego z tzw. klastrów negocjacyjnych w rozmowach akcesyjnych Ukrainy z UE, które formalnie rozpoczęto w czerwcu 2024 roku.

Czytaj też:

Zakaz importu gazu z Rosji coraz bliżej. Budapeszt protestujeCzytaj też:

Co się dzieje w posiadłości Orbana? Nagranie z Węgier obiegło sieć