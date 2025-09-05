Nauczyciele zyskają gigantyczne odprawy. Nawet 75 tys. zł na rękę

Od 1 września zaczęła obowiązywać nowelizacja Karty Nauczyciela, wprowadzająca pakiet zmian korzystnych dla pedagogów. Największą z nich jest podwyższenie odprawy emerytalno-rentowej oraz wprowadzenie nowego świadczenia jubileuszowego. Reforma zakłada, że nauczyciele po 20 latach pracy otrzymają przy przejściu na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne odprawę w wysokości aż sześciu miesięcznych wynagrodzeń.

Wyższe odprawy

Dotąd odprawy były znacznie niższe i wynosiły dwa wynagrodzenia po 10 latach pracy oraz trzy pensje po 15 latach. Od nowego roku po 20 latach pracy stawka wzrośnie do sześciu wynagrodzeń. Dla nauczyciela dyplomowanego, którego minimalne wynagrodzenie zasadnicze to obecnie 6210,75 zł brutto, oznacza to odprawę na poziomie 37 264,50 zł brutto. Należy pamiętać, że świadczenie podlega opodatkowaniu.

Nowelizacja przewiduje, że odprawa przysługiwać będzie także nauczycielom zatrudnionym na część etatu – nawet poniżej połowy wymiaru zajęć. Ma to poprawić sytuację tej grupy zawodowej, która dotąd w zakresie odpraw była w gorszej pozycji niż pracownicy administracji i obsługi szkół.

Nagrody jubileuszowe

To jednak nie jedyna zmiana. Od września nauczyciele otrzymali również wyższe nagrody jubileuszowe po 40 latach pracy oraz zupełnie nowe świadczenie po 45 latach stażu. Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że wyrównuje to niesprawiedliwość wobec pedagogów – nagroda ta przysługiwała bowiem wcześniej pracownikom samorządowym, ale nie nauczycielom.

Nowe przepisy otwierają też drogę do wyjątkowo wysokich wypłat w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Jeśli nauczycielowi umowa zostanie wypowiedziana w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, a jednocześnie przejdzie on na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne, może otrzymać dwie odprawy. Jedna w wysokości sześciu pensji za rozwiązanie stosunku pracy i druga – także sześć pensji – jako odprawa emerytalno-rentowa. W praktyce łączna kwota może sięgnąć nawet 75 tys. zł brutto.

