Trump żąda 15 mld dolarów. To może być pozew stulecia

Donald Trump ogłosił, że wnosi pozew przeciwko dziennikowi „The New York Times”. Prezydent USA zarzuca redakcji zniesławienie i pomówienie, a wartość roszczenia określono na 15 mld dolarów. Sprawa dotyczy serii artykułów opisujących powiązania polityka z Jeffreyem Epsteinem.

Pozew Trumpa

Trump poinformował o pozwie we wpisie opublikowanym na swojej platformie społecznościowej Truth Social. „Mam wielki zaszczyt wnieść pozew o zniesławienie i pomówienie przeciwko ‘NYT’ o wartości 15 mld dol”. – napisał. Jak dodał, publikacje gazety miały naruszać nie tylko jego dobre imię, lecz także reputację rodziny, przedsiębiorstw oraz ideologii republikańskich, w tym ruchów America First Movement i Make America Great Again (MAGA).

W ocenie prezydenta „The New York Times” jest jedną z „najbardziej zdegenerowanych gazet w historii Stanów Zjednoczonych”, która jego zdaniem pełni rolę „rzecznika radykalnej lewicowej Partii Demokratycznej”. Trump podkreślił, że czas „swobodnego kłamania i oczerniania” dobiegł końca. Pozew został złożony na Florydzie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Trump zapowiadał już taki krok prawny w reakcji na teksty łączące go z Epsteinem. Polityk od lat umniejsza znaczenie swojej znajomości z miliarderem, który odbywał karę za przestępstwa seksualne, a w 2019 r. zmarł w areszcie. Trump określa doniesienia dotyczące żądań ujawnienia wszystkich dokumentów ze śledztwa w tej sprawie jako „szwindel Demokratów”, mający odwrócić uwagę od jego działań politycznych.

Lista Epsteina

Temat Epsteina wciąż budzi emocje wśród zwolenników teorii spiskowych, szczególnie w ruchu MAGA. W lipcu amerykańska administracja potwierdziła, że dokumenty związane z klientami miliardera nie zostaną ujawnione. W efekcie część sympatyków Trumpa sugeruje, że Epstein wcale nie popełnił samobójstwa, lecz został zamordowany.

Według „NYT” to właśnie obóz byłego prezydenta przez lata podsycał te narracje. Dziennik przypomina, że wśród osób promujących takie teorie znajdowali się m.in. Kash Patel, były dyrektor FBI, oraz jego zastępca Dan Bongino.

