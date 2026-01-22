Rebranding giganta. Co dalej z klientami znanego banku?

Właściciele Santander Bank Polska zdecydowali w czwartek większością głosów o zmianie nazwy banku. Decyzja zapadła podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i jest bezpośrednim następstwem zmian właścicielskich, które miały miejsce na początku stycznia. Wówczas Erste Group sfinalizowała zakup około 49 proc. akcji banku.

Zgodnie z przyjętą uchwałą dotychczasowa marka Santander Bank Polska zostanie zastąpiona nazwą Erste. Rebranding obejmie również spółki należące do grupy Santander Bank Polska, które w swojej nazwie zawierają słowo „Santander”. Wyjątkiem jest Santander Consumer Bank wraz ze spółkami zależnymi, który pozostaje w całości własnością Grupy Santander i nie zostanie objęty zmianą nazwy.

Prezes banku Michał Gajewski podkreślił podczas obrad, że nowe partnerstwo ma przynieść dodatkową wartość nie tylko akcjonariuszom, lecz także klientom i pracownikom banku, a w dłuższej perspektywie również polskiej gospodarce. Z kolei prezes Erste Peter Bosek został wskazany jako kluczowy przedstawiciel nowego właściciela w strukturach banku.

Proces praktycznej zmiany marki nie rozpocznie się od razu. Bank poinformował, że pierwszym krokiem będzie dokonanie odpowiednich wpisów w Krajowy Rejestr Sądowy, obejmujących zarówno nową nazwę, jak i adres siedziby. Według wcześniejszych zapowiedzi rebranding, w tym wymiana logo na oddziałach, ma ruszyć w drugim kwartale 2026 roku.

Dla klientów istotne jest to, że zmiana nazwy nie wpłynie na zawarte umowy. Bank zapewnił, że wszystkie dotychczasowe umowy pozostaną w mocy, numery rachunków bankowych oraz numery PIN nie ulegną zmianie, a karty płatnicze będą ważne do końca okresu, na jaki zostały wydane.

Podczas tego samego zgromadzenia akcjonariusze podjęli również decyzje personalne. Do rady nadzorczej banku powołano przedstawicieli grupy Erste: Petera Boseka, Alexandrę Habeler-Drabek, Stefana Dörflera oraz Maurizia Poletto. Funkcję przewodniczącego rady nadzorczej obejmie Peter Bosek. Zmiany te mają zapewnić udział nowego właściciela w nadzorze nad bankiem, zastępując dotychczasowych reprezentantów Banco Santander.

