Ceny w Polsce stabilne. Grudniowy raport GUS rozwiewa spekulacje

Główny Urząd Statystyczny opublikował pełny raport dotyczący zmian cen w grudniu 2025 r., kończąc spekulacje wokół ostatecznego kształtu wskaźnika inflacji. Najnowsze dane potwierdziły szybki szacunek z końca roku – inflacja konsumencka osiągnęła 2,4 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu z listopadem ceny wzrosły średnio o 0,3 proc., co pokazuje utrzymującą się stabilizację dynamiki cen w polskiej gospodarce.

Brak korekt

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że wskaźnik cen „był taki sam jak opublikowany w szybkim szacunku”, co oznacza brak korekt w danych miesięcznych. Jednocześnie ceny dóbr i usług nie zmieniły się w stosunku do listopada, co sugeruje dalsze osłabienie presji inflacyjnej obserwowanej we wcześniejszych kwartałach. Nadal wyraźnie widoczna jest jednak różnica między rynkiem towarów a sektorem usług, gdzie tempo wzrostów pozostaje wyższe. W skali roku ceny usług wzrosły o 5,2 proc., a towarów o 1,3 proc. Miesięczne dane potwierdziły tę tendencję: usługi podrożały o 0,2 proc., natomiast towary potaniały o 0,1 proc.

Szczegółowe zestawienie pokazuje, które grupy produktów najbardziej wpłynęły na grudniowy wskaźnik. GUS wskazuje, że największy udział w miesięcznym wzroście miały wyższe ceny związane z mieszkaniem, zdrowiem, restauracjami i hotelami oraz napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi – każda z tych kategorii podniosła wskaźnik o 0,01–0,03 pkt proc. Jednocześnie odnotowano spadek cen odzieży i obuwia oraz niższe koszty transportu, co częściowo zneutralizowało wpływ rosnących cen usług.

W ujęciu rocznym największe wzrosty odnotowano w kategoriach żywności, mieszkania, używek, restauracji i hoteli oraz zdrowia. Najsilniej na wskaźnik oddziaływały drożejące napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, które zwiększyły inflację o 0,41 pkt proc. Z kolei żywność dołożyła 0,48 pkt proc., co przy jej znacznym udziale w koszyku CPI jest szczególnie odczuwalne dla gospodarstw domowych.

Dane o inflacji

Podsumowując cały rok 2025, GUS poinformował, że wzrost cen towarów i usług wyniósł 3,6 proc. Dane z grudnia mieszczą się w paśmie odchyleń celu inflacyjnego NBP, określonym na 2,5 proc. z możliwością wahania o jeden punkt procentowy. Jednocześnie w kilku kategoriach odnotowano spadki cen – transport potaniał o 3,2 proc., a odzież i obuwie o 2,2 proc., co obniżyło roczny wskaźnik łącznie o 0,43 pkt proc.

Raport przypomina również o zmianach metodologicznych. Od danych za 2026 rok GUS będzie stosować klasyfikację COICOP 2018, która ma lepiej odzwierciedlać aktualne trendy konsumpcji. Ekonomiści Santander Bank Polska jeszcze przed publikacją zwracali uwagę na inflację bazową, szacując jej wzrost do 2,8 proc. rok do roku. Według analityków świadczy to o lekkim zwiększeniu presji cenowej po wyłączeniu najbardziej zmiennych elementów, takich jak żywność i energia, co jest bacznie obserwowane przez Radę Polityki Pieniężnej.

