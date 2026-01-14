Stopy procentowe pozostają bez zmian. Co czeka kredytobiorców?
Stopy procentowe pozostają bez zmian. Co czeka kredytobiorców?

Dodano: 
RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych
RPP podjęła decyzję w sprawie stóp procentowych Źródło: Shutterstock / PAP / Shutterstock
RPP utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. To decyzja sygnalizująca ostrożność Rady.

To najbardziej oczekiwana decyzja stycznia. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

– Pozostawienie stóp procentowych bez zmian to decyzja o charakterze wyprzedzającym. RPP sygnalizuje ostrożność i chęć obserwacji efektów wcześniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej, zanim zdecyduje się na realne luzowanie – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

RPP może rozłożyć cięcia w czasie

Zdaniem eksperta dzisiejsza decyzja jest konsekwentnym sygnałem dla rynku.

– Rada najwyraźniej zakłada, że ryzyka inflacyjne nadal istnieją, choć w średnim terminie przestrzeń do obniżek się otwiera. To komunikat stabilizujący rynek i zapowiedź, że ewentualne cięcia będą rozłożone w czasie – prognozuje Piotr Juszczyk.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

Ile było obniżek w 2025 r?

Przypomnijmy, że w 2025 roku RPP sześciokrotnie zdecydowała się na obniżki stóp procentowych. Oto jak kształtowała się główna stopa referencyjna:

  • 8 maja – obniżka o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc.,
  • 3 lipca – obniżka o 0,25 pkt proc., do 5,00 proc.,
  • 4 września – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.,
  • 8 października – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,50 proc.,
  • 5 listopada – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,25 proc.,
  • 3 grudnia – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,00 proc.

