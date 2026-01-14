Stopy procentowe pozostają bez zmian. Co czeka kredytobiorców?

To najbardziej oczekiwana decyzja stycznia. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

– Pozostawienie stóp procentowych bez zmian to decyzja o charakterze wyprzedzającym. RPP sygnalizuje ostrożność i chęć obserwacji efektów wcześniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej, zanim zdecyduje się na realne luzowanie – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

RPP może rozłożyć cięcia w czasie

Zdaniem eksperta dzisiejsza decyzja jest konsekwentnym sygnałem dla rynku.

– Rada najwyraźniej zakłada, że ryzyka inflacyjne nadal istnieją, choć w średnim terminie przestrzeń do obniżek się otwiera. To komunikat stabilizujący rynek i zapowiedź, że ewentualne cięcia będą rozłożone w czasie – prognozuje Piotr Juszczyk.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej.

Ile było obniżek w 2025 r?

Przypomnijmy, że w 2025 roku RPP sześciokrotnie zdecydowała się na obniżki stóp procentowych. Oto jak kształtowała się główna stopa referencyjna:

8 maja – obniżka o 0,5 pkt proc., do poziomu 5,25 proc.,

3 lipca – obniżka o 0,25 pkt proc., do 5,00 proc.,

4 września – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,75 proc.,

8 października – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,50 proc.,

5 listopada – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,25 proc.,

3 grudnia – obniżka o 0,25 pkt proc., do 4,00 proc.

