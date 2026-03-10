Tego nie wolno robić na działce ROD. Mandat może wynieść nawet 1500 zł

Ogrody działkowe od lat cieszą się w Polsce dużą popularnością. Dla wielu osób to miejsce wypoczynku, relaksu i kontaktu z naturą. Korzystanie z działki wiąże się jednak nie tylko z przyjemnościami, ale również z koniecznością przestrzegania określonych przepisów. Ich naruszenie może skończyć się wysokimi karami finansowymi.

Wysokie mandaty

Dzierżawcy działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych powinni pamiętać, że obowiązują ich zarówno regulaminy ROD, jak i przepisy kodeksu wykroczeń. Za niektóre przewinienia można otrzymać mandat sięgający nawet 1500 zł. Właśnie dlatego ważne jest, aby na bieżąco sprawdzać obowiązujące zasady i zmiany w przepisach.

Podstawowe reguły korzystania z działek określa ustawa o ogrodach działkowych oraz regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego przygotowany przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Dokument ten jasno wskazuje, w jaki sposób można wykorzystywać działki i czego nie wolno robić na ich terenie.

Jednym z najważniejszych zakazów jest prowadzenie działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej na terenie działek. Ogródki działkowe mają służyć rekreacji i wypoczynkowi, a nie działalności komercyjnej.

Regulamin zabrania także wynajmowania działek oraz stałego zamieszkiwania na ich terenie. Działki nie mogą więc pełnić funkcji miejsca stałego pobytu.

Na użytkownikach spoczywa również obowiązek dbania o porządek i estetykę. Dotyczy to nie tylko samej działki, ale także części wspólnych ogrodu, takich jak alejki czy drogi. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować konsekwencjami finansowymi.

Kodeks wykroczeń przewiduje różne kary za zachowania, które mogą mieć miejsce także na terenie ogrodów działkowych. Za zakłócanie porządku publicznego lub spokoju grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet areszt.

Kary mogą pojawić się również w przypadku niewłaściwej opieki nad zwierzętami. Jeśli właściciel nie ma nad nimi kontroli, może otrzymać mandat sięgający nawet 1000 zł albo naganę.

Dotkliwe sankcje

Szczególnie dotkliwe sankcje przewidziano za naruszanie zasad czystości. Za takie wykroczenia można zapłacić grzywnę nawet do 1500 zł. W przypadku zanieczyszczania przestrzeni publicznej kara nie może być niższa niż 500 zł.

Mandatem zagrożone jest także używanie w miejscach publicznych wulgaryzmów. W takim przypadku możliwa jest nagana albo grzywna do 1500 zł.

W ostatnich latach wysokość mandatów zauważalnie wzrosła, dlatego działkowcy powinni szczególnie pilnować przestrzegania obowiązujących zasad. Choć ogródki działkowe kojarzą się z wypoczynkiem i spokojem, obowiązują tam konkretne przepisy, których złamanie może okazać się kosztowne.

Dlatego przed rozpoczęciem sezonu warto dokładnie zapoznać się z regulaminem ROD oraz aktualnymi przepisami, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i wysokich kar.

