Na to czekali kredytobiorcy? Jest decyzja ws. stóp procentowych

Zakończyło się pierwsze w tym roku dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium podjęło decyzję ws. wysokości stóp procentowych.

RPP zdecydowała ws. stóp procentowych. Tym razem obniżki nie ma

Po swoistym maratonie cięć w 2025 roku (Rada sześciokrotnie obniżała stopy procentowe), ten rok zaczął się od swoistego status quo. RPP zdecydowała bowiem o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. W związku z tym kształtują się ona następująco:

stopa referencyjna: 4,00 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa: 4,50 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa: 3,50 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli: 4,05 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli: 4,10 proc. w skali rocznej.

Choć kredytobiorcy liczyli na kolejną obniżkę stóp procentowych (wiąże się to z obniżką rat kredytów hipotecznych czy firmowych), to eksperci spodziewali się, że tym razem cięć raczej nie będzie.

– Biorąc pod uwagę aktualne dane i formułowane prognozy, to styczeń przyniesie najprawdopodobniej decyzję o niezmienionym poziomie stóp procentowych. Szansa na kontynuację cięć na najbliższym posiedzeniu istnieje, ale nie jest to scenariusz bazowy – przekonywał przed decyzją RPP Bartosz Turek, ekonomista i analityk rynku nieruchomości.

O podobnym scenariuszu mówił również Dawid Róg, dyrektor Oddziału Lendi w Łodzi. – Rada może zdecydować się na pauzę, aby ocenić pełny efekt wcześniejszych decyzji oraz zebrać więcej danych z pierwszych miesięcy 2026 r. Taki ruch byłby zgodny z ostrożnym podejściem i pozwoliłby uniknąć ryzyka nadmiernego pobudzenia gospodarki w sytuacji, gdy inflacja, która znajduje się na niskim poziomie, wciąż obarczona jest niepewnością związaną m.in. z cenami usług i czynnikami zewnętrznymi – podkreśla ekspert.

