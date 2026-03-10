Masz zaległości w ZUS? Wkrótce otrzymasz takie wezwanie

– Przedsiębiorco! Informację o zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaniesz teraz na bieżąco. Dzięki temu nie umknie Ci zapomniany przelew i jeśli zareagujesz szybko, unikniesz dodatkowych kosztów – czytamy w komunikacie opublikowanym przez ZUS.

Instytucja podaje, że na nieco ponad 3 mln aktywnych płatników składek, pod koniec 2025 roku ponad 626 tys. miało na swoim koncie w ZUS jakieś zadłużenie. – W wielu przypadkach to niewielkie kwoty, które wynikają z przelewu w błędnej wysokości albo zapomnianej wpłaty – podkreśla ZUS.

Zakład zwraca uwagę, że na rosnące zaległości wpływają też zatory płatnicze, opóźnienia w dostawach czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy. Istotne jest – jak podkreśla instytucja – by płatnik składek nie wpadł w spiralę zadłużenia.

ZUS uruchamia nową usługę

Dotychczas płatnicy otrzymywali wiadomość o braku wpłaty na swoim koncie w eZUS. Obecnie Zakład uruchamia nową usługę. – Będziemy na bieżąco kierować wezwania do zapłaty składek należnych za ostatni miesiąc. Oznacza to, że najpierw przedsiębiorcy dostaną wiadomość o braku wpłaty, następnie wezwanie do zapłaty, a dopiero gdy nie zareagują – upomnienie – informuje ZUS.

Instytucja podkreśla, że przetestowała już to rozwiązanie w kilku województwach, a teraz wdraża je w całym kraju. Pierwsze efekty okazują się pozytywne. – W jednym z regionów, w których wprowadziliśmy wcześniej to rozwiązanie, około 20% płatników uregulowało swoje zobowiązania – informuje Zakład.

Wezwanie do zapłaty otrzymają płatnicy, którzy mają na koncie zadłużenie za ostatni zamknięty miesiąc rozliczeniowy. Przykładowo, informacja wysłana przez ZUS w marcu będzie dotyczyć składek, które przedsiębiorcy mieli opłacić w lutym. Wezwania trafią na konta płatników w portalu eZUS, jeśli nie złożyli wniosku o układ ratalny.

– Płatnik dowie się z wezwania, o jaki miesiąc rozliczeniowy chodzi, jaki był termin płatności składek, jaka jest kwota do uregulowania i jakie są ewentualne odsetki. Będzie też indywidualny numer rachunku do opłacenia składek i wskazówki, gdzie przedsiębiorca znajdzie informacje o swoim saldzie w ZUS - wyjaśnia ZUS.

