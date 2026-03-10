Przybywa pracujących emerytów. Robią to nie tylko dla pieniędzy

Jak wynika z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), w czwartym kwartale zeszłego roku osoby w wieku emerytalnym (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat) stanowiły prawie 5 proc. wszystkich pracujących w Polsce. To wzrost o 0,6 pkt proc. w porównaniu z końcówką 2021 roku.

Przybywa pracujących emerytów

Z danych, które podaje „Rzeczpospolita” wynika, że wskaźnik zatrudnienia osób w wieku emerytalnym wzrósł w ostatnim kwartale 2025 roku z 8,5 proc. do rekordowych 10 proc. Liczba pracujących wzrosła o niemal 100 tys. do 852 tys.

Przytoczone dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pokazują, że w samym listopadzie pracowało ponad 894 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury. To o ponad 20 tys. więcej niż pod koniec 2023 roku.

Tak wysoki poziom aktywności zawodowej wśród emerytów jest bezprecedensowy i wyraźnie pokazuje, że coraz więcej seniorów decyduje się na kontynuowanie pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego.

Z badania SW Research dla agencji zatrudnienia Job Impulse wynika, że do podjęcia takiego kroku najczęściej motywuje chęć uzyskania dodatkowego dochodu.

Wysokość emerytur w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Po marcowej waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, a przeciętne świadczenie to ok. 4500 zł brutto. Z najnowszego sondażu SW Research dla naszej redakcji wynika, że aż 70,5 proc. Polaków uważa, że emerytury w naszym kraju są zbyt niskie, a zaledwie 4 proc. uważa je za zbyt wysokie. Niespełna 15 proc. badanych twierdzi, że wysokość obecnych świadczeń w Polsce jest wystarczająca. O niskich świadczeniach poza samymi seniorami najczęściej mówili najmniej zarabiający respondenci – do 3000 zł netto miesięcznie.

Należy jednak podkreślić, że nie tylko pieniądze motywują osoby w wieku emerytalnym do dalszej aktywności zawodowej. Wielu z nich wskazuje, że praca daje im poczucie przynależności do zespołu i umożliwia regularne kontakty społeczne. Dla części seniorów pozostanie aktywnym zawodowo to także sposób na zachowanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.

