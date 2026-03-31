Inflacja w Polsce. Widać efekt wojny?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił we wtorek wstępne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w marcu. Wyniosła ona 3 proc. rok do roku, wobec 2,1 proc. w lutym. W ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 1 proc.

– W marcu 2026 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku były wyższe rok do roku o 3,0% (wskaźnik cen 103,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0) – czytamy w komunikacie przekazanym przez GUS.

Wstępne dane pokazują, że konflikt na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach w Polsce. Dobra wiadomość jest taka, że odczyt okazał się niższy niż prognozowali ekonomiści (konsensus rynkowy wynosił 3,3 proc.) i nadal jest w tzw. celu NBP (2,5 proc. z 1 proc. odchyleniem).

