Dolar i frank mocno w górę. Kursy walut 31 marca 2026 r.

Z danych przekazanych we wtorek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 31 marca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7408 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2894 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6764 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9426 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Dolar i frank mocno w górę
Kursy walut – wtorek, 31 marca
- dolar –3,7408 zł
- euro –4,2894 zł
- frank szwajcarski – 4,6764 zł
- funt szterling – 4,9426 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – poniedziałek, 30 marca
- dolar –3,7257 zł
- euro –4,2832 zł
- frank szwajcarski – 4,6564 zł
- funt szterling – 4,9312 zł
Kursy walut – piątek, 27 marca
- dolar – 3,7206 zł
- euro – 4,2858 zł
- frank szwajcarski – 4,6663 zł
- funt szterling – 4,9510 zł
Kursy walut – czwartek, 26 marca
- dolar – 3,6948 zł
- euro – 4,2710 zł
- frank szwajcarski – 4,6650 zł
- funt szterling – 4,9339 zł
Kursy walut – środa, 25 marca
- dolar – 3,6803 zł
- euro – 4,2692 zł
- frank szwajcarski – 4,6592 zł
- funt szterling – 4,9306 zł
Kursy walut – wtorek, 24 marca
- dolar – 3,6850 zł
- euro – 4,2728 zł
- frank szwajcarski – 4,6848 zł
- funt szterling – 4,9388 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Czytaj też:
Dolar w górę, euro w dół. Kursy walut 30 marca 2026 r.Czytaj też:
Złoty triumfuje. Frank szwajcarski mocno w dół, dolar też traci