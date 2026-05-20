Rząd bierze się za wynajmujących. Nawet 10 tys. zł kary i nowe limity

Rząd przygotowuje zmiany dotyczące wynajmu nieruchomości na cele zamieszkania okresowego. Nowe przepisy mają ograniczyć przypadki tworzenia tzw. hoteli pracowniczych w domach jednorodzinnych oraz wprowadzić kary dla właścicieli, którzy nie dopełnią obowiązków związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że problem dotyczy miejscowości, w których powstają budynki przeznaczone dla dużej liczby osób przyjeżdżających do pracy. Według przedstawicieli samorządów część takich nieruchomości funkcjonuje w warunkach niespełniających wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych.

Wynajem nieruchomości na cele zamieszkania okresowego z nowymi limitami

Resort zapowiada, że w budynkach jednorodzinnych tylko 30 proc. powierzchni będzie mogło zostać przeznaczone na cele zamieszkania okresowego. Przekroczenie tego limitu ma wymagać uzyskania decyzji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku.

Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski poinformował podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że przepisy zostały już przygotowane. Jak podkreślił, właściciele chcący prowadzić hotel pracowniczy będą musieli wystąpić o zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

Kara do 10 tys. zł za brak zmiany sposobu użytkowania

MRiT planuje również wprowadzenie kar finansowych dla właścicieli, którzy nie dostosują się do nowych zasad. Użytkowanie budynku bez wymaganej zgody na zmianę sposobu użytkowania ma być zagrożone sankcją do 10 tys. zł. Kara będzie mogła być nakładana również ponownie, jeśli właściciel nadal nie podporządkuje się przepisom.

Zmiany mają ograniczyć spory związane z wykorzystywaniem budynków jednorodzinnych jako miejsc zbiorowego zakwaterowania. Resort zwraca uwagę, że działalność polegająca na okresowym wynajmie pokoi może wpływać m.in. na bezpieczeństwo pożarowe oraz warunki higieniczno-sanitarne.

NSA już wcześniej zwracał uwagę na problem

W tekście przypomniano wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lutego 2018 r. dotyczący hotelu pracowniczego urządzonego w budynku gospodarczo-mieszkalnym. NSA uznał wówczas, że zmiana sposobu użytkowania może nastąpić nie tylko po przeprowadzeniu robót budowlanych, ale również przez faktyczne wykorzystywanie obiektu w inny sposób.

Sąd wskazał także, że budynki zamieszkania zbiorowego muszą spełniać określone wymogi techniczne związane m.in. z bezpieczeństwem i warunkami sanitarnymi. W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego zgłoszenia konieczne może być przeprowadzenie procedury legalizacyjnej.

Rząd chce szybkiego wprowadzenia nowych przepisów

Ministerstwo podkreśla, że analizowane są różne ścieżki legislacyjne, które pozwolą szybciej wdrożyć nowe regulacje. Rozważany jest zarówno projekt rządowy, jak i inicjatywa poselska. Samorządowcy deklarują współpracę przy opracowywaniu szczegółowych rozwiązań.

Przedstawiciele strony samorządowej zwracają uwagę, że problem dotyczy również dzielenia domów jednorodzinnych na dużą liczbę lokali mieszkalnych. Według nich wpływa to na funkcjonowanie infrastruktury komunalnej i powoduje coraz większe problemy w gminach.

Czytaj też:

Miejsce parkingowe droższe niż kiedyś kawalerka. A i tak chętnych nie brakujeCzytaj też:

Nawet 50 tys. zł kary za wynajem mieszkania. Nowe przepisy wchodzą w życie