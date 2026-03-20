Ceny paliw wreszcie spadną? Znamy najnowsze prognozy
Udostępnijdodaj Skomentuj

Dodano: 
Dziewczyna tankuje Źródło: Shutterstock
Wiosny na stacjach paliw na razie nie należy się spodziewać. Eksperci nie mają dobrych wiadomości zwłaszcza dla posiadaczy diesla.

Konflikt na Bliskim Wschodzie coraz mocniej drenuje kieszenie kierowców. Koszty tankowania nadal mocno rosną i ceny oleju napędowego na stacjach są coraz bliżej rekordowych poziomów z 2022 roku. Co gorsza, nie widać na razie oznak końca kryzysu i podwyżki w najbliższych dniach będą kontynuowane – podkreślają eksperci e-petrol.pl dr Jakub Bogucki i Grzegorz Maziak.

Podwyżki dominowały w ostatnich dniach w hurtowych cennikach krajowych producentów paliw. Średnia cena 95-oktanowej benzyny w rafineriach wynosi aktualnie 5739,00 zł/metr sześcienny i jest o 337,60 zł wyższa niż pod koniec ubiegłego tygodnia. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia podrożał o 341,40 zł i metr sześcienny tego paliwa kosztuje dzisiaj średnio 6741,00 zł.

Jak wyglądała sytuacja na stacjach paliw? W kończącym się tygodniu detaliczne ceny paliw utrzymywały się na zwyżkowym kursie, ale dynamika podwyżek nie była już tak duża jak w pierwszej połowie marca. Popularna „95” kosztowała średnio 6,79 zł/l, notując wzrost o 31 groszy. Średnia cena autogazu wyniosła 3,32 zł/l i była o 23 grosze wyższa niż w tydzień wcześniej. Wszystkie oczy były jednak skierowane na diesla, który na przestrzeni tygodnia podrożał o 17 groszy do poziomu 7,76 zł/l.

Ceny paliw na początku wiosny. Kiepskie prognozy

Czego kierowcy mogą się spodziewać w nadchodzącym tygodniu? Prognozy na pierwszy tydzień wiosny niestety nie napawają optymizmem, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny diesla. Przewidywane przez analityków e-petrol przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw kształtują się na następującym poziomie:

  • 6,94-7,09 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,
  • 8,09-8,25 zł dla oleju napędowego,
  • 3,38-3,51 zł/l dla autogazu.

Źródło: e-petrol.pl