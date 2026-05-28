Pożyczamy na potęgę. Nowe dane wskazują wyraźną tendencję na polskim rynku

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało, że w kwietniu wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,19 mld zł, co oznacza wzrost o 9,4 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

W poprzednim miesiącu udzielono 441 tys. pożyczek gotówkowych, o 3,2 proc. mniej niż w kwietniu 2025 roku. Pożyczki te stanowiły 71 proc. wartości i 85 proc. liczby przyznanych w kwietniu br. pożyczek gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni wyniosła 2 977 zł i była o 12,5 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w kwietniu rok temu.

BIK podaje również, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy firmy pożyczkowe udzieliły 1,842 mln pożyczek do 60 dni, co oznacza wzrost o 2 proc. w relacji do analogicznego okresu zeszłego roku. W ujęciu wartościowym udzielono finansowania na łączną kwotą 4,814 mld zł. To wzrost o niespełna 15 proc.

Pożyczki powyżej 60 dni. Jest znaczący wzrost

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pożyczki gotówkowe na okres powyżej 60 dni? BIK ujawnia, że tylko w kwietniu udzielono takich pożyczek na wartość 484 mln zł, co oznacza wzrost o 9,7 proc. rok do roku. Przyznano ich łącznie 77 tys. sztuk, co jest niewielkim wzrostem (o 0,4 proc.) wobec kwietnia 2025 roku. Średnia wartość pożyczki gotówkowej powyżej 60 dni wyniosła 6 287 zł i była o 9,1 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej przed rokiem, .

W okresie styczeń-kwiecień tego roku firmy pożyczkowe udzieliły 300 tys. pożyczek powyżej 60 dni i jest to wzrost o 2,4 proc. w relacji do analogicznego okresu zeszłego roku. W ujęciu wartościowym udzielono finansowania na łączną kwotą 1,867 mld zł (o 12,7 proc. więcej niż rok temu).

BIK informuje również, że w kwietniu firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1,018 mln pożyczek ratalnych (wzrost o 11,6 proc. rok do roku) na kwotę 695 mln zł (wzrost o 15,4 proc. rok do roku). Średnia wartość pożyczki ratalnej wyniosła 683 zł i była o 3,4 proc. wyższa od średniej wartości takiej pożyczki udzielonej w kwietniu 2025 roku.

W okresie pierwszych czterech miesięcy br. firmy pożyczkowe udzieliły 3,916 mln pożyczek ratalnych, co oznacza wzrost o 18,8 proc. względem tego samego okresu ubiegłego roku. W ujęciu wartościowym udzielono finansowania na łączną kwotą 2,594 mld zł (wzrost o 18,5 proc. rok do roku).

Czytaj też:

Fiskus może sprawdzić twoje konto. Ten limit wpłat uruchamia alarm w bankuCzytaj też:

Nawet 150 tys. zł na remont i wynajem. Właściciele domków ruszyli po pieniądze