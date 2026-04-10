Coraz bliżej fuzji gigantów. Nowy właściciel TVN robi kluczowy krok

Paramount Skydance zakończył serię transakcji, których celem była zmiana struktury finansowania dłużnego dla planowanego przejęcia Warner Bros. Discovery o wartości 111 mld dol. Spółka poinformowała o tym w dokumencie złożonym do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Z przekazanych informacji wynika, że uzgodniono syndykację wcześniej ujawnionego finansowania dłużnego oraz zawarto umowy dotyczące finansowania stałego, które ma wspierać finalizację fuzji i stanowić część kapitałowej struktury po zamknięciu transakcji.

W wyniku tych działań łączna wartość długoterminowych zobowiązań dłużnych Paramountu związanych z transakcją ma zostać zmniejszona z 54 mld dol. do 49 mld dol. Jednocześnie wyzerowano wcześniej ujawnione zobowiązania dotyczące odnawialnej linii kredytowej o wartości 3,5 mld dol. Spółka zmieniła także warunki istniejącej niezabezpieczonej odnawialnej linii kredytowej, zwiększając dostępną płynność z 3,5 mld dol. do 5 mld dol. jeszcze przed zamknięciem fuzji.

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance coraz bliżej

Planowana transakcja nadal czeka na zgodę regulatorów oraz akceptację akcjonariuszy Warner Bros. Discovery. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się podczas specjalnego zgromadzenia zaplanowanego na 23 kwietnia. Spółka wskazuje jednak, że ostatnie decyzje finansowe są kolejnym ważnym etapem przybliżającym ją do sfinalizowania przejęcia.

Dyrektor ds. strategii i COO Paramountu Andy Gordon określił zawarte umowy dotyczące długu jako kolejny istotny kamień milowy na drodze do przejęcia Warner Bros. Discovery. Dodał, że postęp ten następuje krótko po przeprowadzeniu syndykacji kapitałowej, która ma dywersyfikować bazę akcjonariuszy i tworzyć potencjał dla nowych możliwości strategicznych i komercyjnych.

Paramount Skydance z nowymi inwestorami

To nawiązanie do wcześniejszego ogłoszenia Paramountu, że do grona inwestorów kapitałowych związanych z ofertą przejęcia WBD dołączyły państwowe fundusze majątkowe Arabii Saudyjskiej, Kataru i Abu Zabi, a także LionTree Investment Fund. Łącznie trzy fundusze z Bliskiego Wschodu mają zainwestować prawie 24 mld dol., z czego około 10 mld dol. ma przypaść saudyjskiemu Public Investment Fund.

Andy Gordon podkreślił również, że silny popyt zarówno na ofertę kapitałową, jak i dłużną pokazuje zaufanie do wizji spółki i jej zdolności do tworzenia większej wartości dzięki połączeniu dwóch uznanych firm. Jak zaznaczył, efektem miałoby być powstanie silnej grupy medialno-rozrywkowej, która wzmocni konkurencję, lepiej odpowie na potrzeby środowiska twórców i dostarczy odbiorcom jeszcze bardziej atrakcyjne historie.

Nowe umowy kredytowe

W ramach ostatnich działań Paramount przeprowadził syndykację zobowiązań z tytułu kredytu pomostowego, ograniczając ekspozycję Citi, Bank of America i Apollo oraz rozkładając całą kwotę na 18 banków. Spółka zawarła też umowy dotyczące finansowania stałego, które mają znaleźć się w strukturze kapitałowej połączonego Paramount-WBD. Obejmują one między innymi kredyt terminowy Term Loan A o wartości 5 mld dol. oraz nową linię odnawialną również o wartości 5 mld dol.

Z dokumentu wynika, że 7 kwietnia Paramount podpisał umowę kredytową z Citibankiem jako agentem administracyjnym i agentem zabezpieczeń. W gronie głównych organizatorów i prowadzących księgę popytu znalazły się także BofA Securities, Apollo Global Funding, Deutsche Bank Securities i Wells Fargo Securities. W osobnym ujawnieniu w formularzu 8-K spółka podała również, że Jeff Shell, który 8 kwietnia zrezygnował ze stanowiska prezesa i członka rady, może otrzymać co najmniej 5 mln dol. odprawy.

