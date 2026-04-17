Cieśnina Ormuz znów otwarta. Tak zareagował/zachowal się złoty

Rynki szybko zareagowały na informację o ponownym otwarciu cieśniny Ormuz dla żeglugi handlowej. Po komunikacie irańskiego ministra spraw zagranicznych ceny ropy naftowej wyraźnie spadły, a inwestorzy zaczęli wyceniać mniejsze ryzyko zakłóceń w dostawach surowców z regionu Zatoki Perskiej.

Tuż przed godziną 16 czasu polskiego baryłka ropy West Texas Intermediate na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku kosztowała około 83,96 dolara, co oznaczało spadek o około 10 proc. Brent na ICE wyceniano z kolei na około 88,67 dolara za baryłkę, również o blisko 10 proc. niżej. Z późniejszych notowań wynikało, że WTI kosztowała 83,20 dolara, tracąc 10,71 proc., a Brent 89,13 dolara, ze spadkiem o 9,21 proc.

Otwarcie cieśniny Ormuz mocno obniżyło ceny ropy

Skala reakcji pokazuje, jak duże znaczenie dla rynku ma swobodny przepływ przez ten szlak morski. Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z kluczowych punktów światowego handlu energią, bo w normalnych warunkach transportowane jest tamtędy około 20 proc. zużywanej na świecie ropy oraz skroplonego gazu ziemnego.

Informacja o odblokowaniu szlaku pojawiła się po wpisie irańskiego ministra spraw zagranicznych na platformie X. Przekazał on, że zgodnie z zawieszeniem broni w Libanie przepływ wszystkich statków handlowych przez cieśninę Ormuz zostaje całkowicie otwarty na czas obowiązywania rozejmu. Chwilę później prezydent USA Donald Trump również potwierdził, że morski korytarz został odblokowany i jest gotowy do normalnego ruchu.

Otwarcie cieśniny Ormuz wpłynęło też na złoto i złotego

Po piątkowym komunikacie rosły także notowania metali szlachetnych. Złoto zyskiwało 1,85 proc. i kosztowało 4875,93 dolara za uncję trojańską. Srebro rosło jeszcze mocniej, bo o 3,98 proc., do 82,40 dolara za uncję.

Na rynku walutowym umacniał się również złoty. Po południu polska waluta zyskiwała wobec euro 0,33 proc. i kurs wynosił 4,23 zł. Wobec dolara amerykańskiego złoty umacniał się o 0,73 proc. do 3,57 zł, a wobec franka szwajcarskiego o 0,24 proc. do 4,58 zł. W późniejszych danych USD/PLN spadł do 3,58 zł, a CHF/PLN utrzymywał się w rejonie 4,59 zł.

Otwarcie cieśniny Ormuz to efekt obowiązującego rozejmu

Porozumienie o zawieszeniu broni na linii USA–Iran weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy. To właśnie w ramach tego rozejmu padła deklaracja o całkowitym otwarciu cieśniny Ormuz dla żeglugi handlowej.

Dla inwestorów oznacza to przede wszystkim spadek obaw o dalsze zakłócenia dostaw ropy i LNG z rejonu Zatoki Perskiej. Rynek zareagował natychmiast, bo każdy sygnał zmniejszający ryzyko w tym regionie od razu przekłada się na wyceny surowców, walut i aktywów uznawanych za bezpieczne.

