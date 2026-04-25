Gigant inwestuje miliony w Polsce. Powstaną nowe miejsca pracy

Amerykański koncern Pratt & Whitney ogłosił kolejną inwestycję w Polsce. W Rzeszów powstanie nowy zakład produkcyjny o wartości 100 mln dolarów, który będzie częścią istniejącej już fabryki firmy.

Informację o projekcie przekazał prezes Pratt & Whitney Polska Piotr Owsicki podczas Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Inwestycja wpisuje się w szerszy plan koncernu RTX, którego wartość sięga 300 mln dolarów.

Fabryka Pratt & Whitney w Polsce – co będzie produkowane

Nowy zakład ma rozpocząć pełną działalność na początku 2028 r. Będzie zajmował się wytwarzaniem zaawansowanych materiałów z proszków spiekanych, wykorzystywanych do produkcji kluczowych elementów silników lotniczych.

Produkowane komponenty trafią do najbardziej obciążonych części, takich jak dyski turbin. Elementy te pracują w ekstremalnych warunkach – przy temperaturach przekraczających 1000 stopni Celsjusza, dużych prędkościach obrotowych oraz wysokich przeciążeniach, zachowując przy tym niezawodność przez długi czas eksploatacji.

Fabryka Pratt & Whitney w Polsce – dlaczego Rzeszów

Decyzja o wyborze lokalizacji była związana z kompetencjami pracowników oraz wysokim poziomem kultury technicznej załogi w Rzeszowie. Istotną rolę odegrało także wsparcie w postaci krajowych grantów oraz ulg podatkowych.

Firma działa w Polsce od 50 lat, a cały koncern RTX zatrudnia w kraju niemal 10 tys. osób, z czego około 4,5 tys. pracuje w Rzeszowie. Nowa inwestycja będzie kolejnym etapem rozwoju obecności firmy w regionie.

Fabryka Pratt & Whitney w Polsce – znaczenie dla rynku

Technologia rozwijana w Rzeszowie ma charakter podwójnego zastosowania. Komponenty będą wykorzystywane zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i wojskowym – m.in. w silnikach GTF stosowanych w samolotach Airbus A220 oraz w maszynach F-35.

Materiały wytworzone w nowym zakładzie będą dalej przetwarzane w innych polskich zakładach koncernu oraz przez poddostawców działających w europejskim łańcuchu dostaw. Oznacza to włączenie inwestycji w szerszy system produkcyjny firmy.

Jak podkreślił prezes spółki, projekt ma również znaczenie strategiczne w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Rozwój takich kompetencji w Polsce i Europie ma wzmacniać przewagę ekonomiczną i operacyjną, także w obszarze obronności.

