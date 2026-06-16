Ukraina przyspiesza marsz do UE. Kluczowy sektor przechodzi wielką zmianę

Ukraina przyspiesza dostosowywanie swojego sektora finansowego do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Władze w Kijowie liczą, że reformy pomogą odbudować zaufanie inwestorów i stworzą warunki do napływu kapitału potrzebnego do powojennej odbudowy gospodarki. Jednym z najważniejszych celów jest wdrożenie kluczowych zmian jeszcze przed końcem obecnej dekady.

Szef ukraińskiego banku centralnego Andrij Pysznyj podkreśla, że trwający konflikt nie jest przeszkodą dla integracji europejskiej. Wręcz przeciwnie – wojna ma przyspieszać proces dostosowywania przepisów do unijnych wymogów. Reformy prowadzone są równolegle z formalnymi negocjacjami akcesyjnymi obejmującymi między innymi kwestie praworządności, zamówień publicznych i kontroli finansowej.

Sektor bankowy przeszedł trudny test

Pomimo skutków rosyjskiej inwazji ukraiński system bankowy zachował stabilność. Instytucje finansowe musiały mierzyć się zarówno z pogorszeniem sytuacji gospodarczej, jak i problemami związanymi z dostawami energii czy zagrożeniami cybernetycznymi.

Obecnie sektor bankowy pozostaje rentowny, płynny i dobrze dokapitalizowany. Jednocześnie poziom dostosowania regulacji do wymogów Unii Europejskiej wzrósł z około 50 proc. przed wojną do 78 proc. obecnie.

Gorzej wygląda sytuacja w branży ubezpieczeniowej. Ten segment spełnia obecnie około 55 proc. unijnych standardów. Dlatego bank centralny przygotowuje szeroki program zmian mających zwiększyć przejrzystość rynku, poprawić jego stabilność i zachęcić inwestorów do większej aktywności.

Ponad 50 nowych ustaw i regulacji

Dostosowanie przepisów do standardów UE ma przede wszystkim pomóc w przyciągnięciu kapitału prywatnego. Ukraina stoi bowiem przed ogromnym wyzwaniem finansowym związanym z odbudową kraju.

Bank centralny pracuje nad pakietem obejmującym ponad 50 nowych ustaw i regulacji. Zmiany mają wzmocnić fundamenty systemu finansowego, poprawić adekwatność kapitałową instytucji oraz zwiększyć ich odporność operacyjną. Równolegle prowadzone są działania mające pobudzić rozwój rynku kapitałowego.

Odbudowa pochłonie setki miliardów dolarów

Według szacunków rządu Ukrainy oraz Banku Światowego koszty odbudowy kraju mogą sięgnąć około 588 mld dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Międzynarodowa pomoc pozostanie ważnym źródłem finansowania, jednak jej skala ma stopniowo maleć w kolejnych latach.

W dłuższej perspektywie kluczową rolę ma odegrać kapitał prywatny. Aby zachęcić inwestorów, Ukraina planuje dalsze reformy oraz stopniowe odchodzenie od części wojennych ograniczeń na rynku walutowym. Władze podkreślają, że integracja z Unią Europejską jest nie tylko projektem gospodarczym, ale również elementem strategii wzmacniania stabilności i bezpieczeństwa państwa.

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