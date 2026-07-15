Żywność w Polsce tanieje. Zaskakujące dane GUS ws. inflacji

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w środę ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w czerwcu. Wyniosła ona 2,5 proc. rok do roku, wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej. – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2026 r. wzrosły o 2,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 102,5) – czytamy w komunikacie GUS.

Inflacja w czerwcu w dół. Jest potwierdzenie

Tym samym GUS potwierdził wstępny szacunek dotyczący inflacji konsumenckiej w czerwcu, który został przedstawiony przed dwoma tygodniami. Wstępne dane były pozytywną niespodzianką, gdyż ekonomiści spodziewali się odczytu na poziomie 2,7 proc. rok do roku. Warto podkreślić, że czerwcowa inflacja znalazła się dokładnie w celu NBP.

GUS podał również, że w ujęciu miesiąc do miesiąca inflacja konsumencka spadła o 0,5 proc.

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w relacji do czerwca 2025 roku najmocniej wzrosły ceny w takich kategoriach jak:

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 6,5 proc.),

edukacja (o 6 proc.),

rekreacja, sport i kultura (o 5,2 proc.),

zdrowie (o 5 proc.),

użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,9 proc.).

Spadły ceny żywności

Spadek odnotowano w kategorii „odzież i obuwie” (o 3,1 proc.), a także wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (1,1 proc.). Zwraca uwagę, że nieznacznie w dół poszły również ceny żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 proc.).

– W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,9%), rekreacji, sportu i kultury (o 5,2%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,5%), zdrowia (o 5,0%), restauracji i usług zakwaterowania (o 4,5%), jak również informacji i komunikacji (o 4,0%) podniosły wskaźnik odpowiednio o: 1,00 p. proc., 0,33 p. proc., 0,32 p. proc., 0,31 p. proc., 0,25 p. proc. i 0,20 p. proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,1%), żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2%) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 1,1%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,12 p. proc i po 0,06 p. proc.- wylicza GUS.

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