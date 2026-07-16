Kolejne dobre wieści ws. inflacji. Jest komunikat

Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawił w czwartek dane dotyczące inflacji bazowej. To wskaźnik przedstawiający ceny po wyłączeniu cen energii i żywności.

Inflacja bazowa wyniosła w czerwcu 3 proc. rok do roku, wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej, co było najwyższym odczytem od października ubiegłego roku.

Inflacja bazowa również w dół

W relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,0 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

Przypomnijmy, że w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że inflacja konsumencka w czerwcu wyniosła 2,5 proc. rok do roku, wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu miesiąc do miesiąca nastąpił spadek o 0,5 proc. Potwierdziły się tym samym szacunkowe dane zaprezentowane przez GUS przed dwoma tygodniami. Zwraca uwagę fakt, iż czerwcowa inflacja znalazła się dokładnie w celu NBP.

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w relacji do czerwca 2025 roku najmocniej wzrosły ceny w takich kategoriach jak:

napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 6,5 proc.),

edukacja (o 6 proc.),

rekreacja, sport i kultura (o 5,2 proc.),

zdrowie (o 5 proc.),

użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,9 proc.).

Spadek odnotowano w kategorii „odzież i obuwie” (o 3,1 proc.), wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 1,1 proc.), ale też żywność i napoje bezalkoholowe (o 0,2 proc.).

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