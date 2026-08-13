Powrót CPN obniży inflację? Winowajców jest więcej

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dziś ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w lipcu. Wyniosła ona 3 proc. rok do roku, wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej. Tym samym potwierdzono wstępny szacunek dotyczący lipcowej inflacji, który został przedstawiony przed dwoma tygodniami. Wzrost nastąpił również w ujęciu miesięcznym – o 0,8 proc.

Inflacja w górę. Powodem paliwa, ale nie tylko

Dlaczego ceny w lipcu wzrosły? Niespodzianki nie ma. W poprzednim miesiącu nastąpiło wygaszenie obowiązującego od trzech miesięcy pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Po zniesieniu pakietu natychmiast nastąpiły podwyżki cen paliw na stacjach. Wzrost – względem czerwca – nastąpił również w kategoriach: rekreacja, sport oraz kultura. Z kolei spadek odnotowano m.in. w obszarze żywności i napoje bezalkoholowe.

– W lipcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: transportu (o 7,4%), rekreacji, sportu i kultury (o 3,6%) oraz informacji i komunikacji (o 1,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,73 p. proc., 0,23 p. proc. i 0,08 p. proc. Niższe ceny w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,8%), odzieży i obuwia (o 4,1%) oraz higieny osobistej, ochrony socjalnej oraz pozostałych towarów i usług (o 0,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,20 p. proc., 0,15 p. proc. i 0,02 p. proc. – wylicza GUS.

Transport jest również liderem, jeśli chodzi o porównanie cen z lipcem 2025 roku. – W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,5%), transportu (o 7,0%), rekreacji, sportu i kultury (o 5,4%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,9%), zdrowia (o 4,9%), jak również informacji i komunikacji (o 5,2%) podniosły wskaźnik odpowiednio o: 0,91 p. proc., 0,71 p. proc., 0,35 p. proc., 0,33 p. proc., 0,30 p. proc. i 0,26 p. proc. – czytamy w komunikacie.

Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 3,6 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,4 proc.) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,6 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,13 p. proc., 0,11 p. proc. i 0,03 p. proc.

Ogłoszone dziś przez premiera Donalda Tuska częściowe przywrócenie pakietu CPN daje nadzieję, że sierpniowe dane inflacyjny będą bardziej optymistyczne. Wstępne dane dotyczące obecnego miesiąca GUS przedstawi pod koniec sierpnia.

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