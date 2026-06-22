Handlowcy chcą rewolucji w niedzielach handlowych. Ministerstwo odpowiedziało

Wraz ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym powróciła dyskusja o zasadach handlu w niedziele. Przedsiębiorcy działający w miejscowościach turystycznych przekonują, że obecny kalendarz niedziel handlowych nie uwzględnia specyfiki regionów żyjących z ruchu turystycznego. Resort rodziny nie zamierza jednak zmieniać obowiązujących przepisów.

Handlowcy chcą większej elastyczności

Obecnie handel w niedziele jest dozwolony wyłącznie w terminach określonych ustawowo. Te same zasady obowiązują zarówno duże miasta, jak i kurorty nadmorskie czy górskie miejscowości odwiedzane przez tysiące turystów.

Przedstawiciele branży wskazują, że możliwość dostosowania niedziel handlowych do sezonowego ruchu turystycznego pozwoliłaby zwiększyć sprzedaż i lepiej odpowiadać na potrzeby odwiedzających. Ich zdaniem sklepy mogłyby być otwierane w okresach największego napływu gości, przy zachowaniu obecnego limitu handlowych niedziel w skali roku.

Przykład z Niemiec

Zwolennicy zmian zwracają uwagę na rozwiązania funkcjonujące za granicą. W Niemczech w wybranych regionach turystycznych handel w niedziele jest możliwy w określonych sezonach. Dotyczy to między innymi miejscowości położonych nad Morzem Północnym i Bałtykiem, gdzie sklepy mogą działać w niedziele przez większą część roku turystycznego.

Zdaniem przedstawicieli branży podobny model mógłby sprawdzić się również w Polsce, szczególnie w miejscowościach nadmorskich latem oraz w górskich kurortach podczas sezonu zimowego.

Branża turystyczna popiera pomysł

Jak wskazują przedstawiciele sektora turystycznego, miejscowości wypoczynkowe funkcjonują w zupełnie innym rytmie niż pozostałe regiony kraju. W szczycie sezonu liczba odwiedzających gwałtownie rośnie, a wraz z nią zapotrzebowanie na usługi i handel.

Branża uważa, że większa elastyczność mogłaby przynieść korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i samym turystom. Chodzi przede wszystkim o łatwiejszy dostęp do sklepów w okresach największego ruchu oraz lepsze wykorzystanie potencjału gospodarczego regionów żyjących z turystyki.

Ministerstwo nie planuje zmian

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie pozostawia jednak wątpliwości. Resort poinformował, że obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia odrębnych zasad handlu dla regionów turystycznych ani pilotażowych rozwiązań uzależniających handel od lokalizacji.

Według ministerstwa obowiązujące przepisy odpowiadają potrzebom wszystkich obywateli, w tym również osób odwiedzających popularne miejscowości wypoczynkowe. Oznacza to, że przedsiębiorcy z kurortów nie mogą na razie liczyć na specjalne wyjątki od ogólnokrajowego kalendarza niedziel handlowych.

Dyskusja wokół zmian prawdopodobnie jednak nie ucichnie. Przed każdym sezonem turystycznym wracają argumenty o potrzebie większej elastyczności, a rosnąca liczba turystów sprawia, że temat może jeszcze wielokrotnie wracać do debaty publicznej.

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