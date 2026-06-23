Polscy ojcowie zmieniają swoje nawyki. Zaskakujące dane ZUS

W Dniu Ojca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) opublikował dane, które pokazują, że od czasu wydłużenia urlopu rodzicielskiego z roku na rok rośnie liczba ojców, którzy decydują się z niego skorzystać.

Przypomnijmy, że od kwietnia 2023 roku urlop rodzicielski trwa o 9 tygodni dłużej. Obowiązuje przy tym zasada, że mama i tata mają po 9 tygodni urlopu, których nie mogą przenieść na drugiego opiekuna. Niewykorzystana część urlopu przepada.

Coraz więcej ojców na urlopie rodzicielskim

Przed wprowadzeniem zmian mężczyzna na rodzicielskim był rzadkością. Okazuje się, że dały one impuls do tego, by bardziej zaangażować się w opiekę nad dziećmi. Z danych przedstawionych przez ZUS wynika, że w 2024 roku z urlopu skorzystało niespełna 42 tys. mężczyzn, podczas gdy w roku ubiegłym było ich już prawie 57 tys. W tym roku (od stycznia do maja) z urlopu skorzystało już 28 tys. panów.

Oprócz urlopu rodzicielskiego istnieje również możliwość skorzystania z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego. Choć rozwiązanie to funkcjonuje już od kilkunastu lat, to w ostatnim czasie zmniejsza się odsetek mężczyzn, którzy z niego korzystają, a nie uzasadnia tego sam spadek liczby urodzeń w Polsce. Jak podaje ZUS, w 2024 roku zasiłek macierzyński za czas urlopu ojcowskiego pobrało ponad 162 tys. panów, a w ubiegłym roku ok. 137 tys. W okresie styczeń-maj br. było to przeszło 53 tys. ojców.

ZUS przypomina, że wraz z Fundacją Share The Care prowadzi kampanię informacyjną „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca”. Kampania ma budować świadomość, że równość rodzicielska i równość na rynku pracy to dwie strony tej samej monety, a także pokazywać, że na tej równowadze korzystają kobiety, mężczyźni, dzieci, a także pracodawcy, społeczeństwo i gospodarka.

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