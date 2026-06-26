Gin Lubuski z rebrandingiem i kampanią „LUB”. Nowa strategia lidera rynku

Gin Lubuski rozpoczyna nowy etap rozwoju, łącząc odświeżony design z wyraźną zmianą w komunikacji marki. Po blisko 40 latach obecności na rynku producent zdecydował się na rebranding, który ma wzmocnić nowoczesny wizerunek produktu, nie zrywając przy tym z jego rozpoznawalnym charakterem.

Nowa butelka

Nowa odsłona obejmuje przede wszystkim projekt butelki. Zachowano kluczowe elementy identyfikacji – zielone szkło i białą etykietę – ale nadano im bardziej dopracowaną, premium estetykę. Pojawiły się także detale podkreślające naturalność produktu, takie jak strukturalne ryflowania inspirowane korą drzewa czy motywy nawiązujące do świata przyrody. To bezpośrednie odwołanie do głównego składnika ginu, czyli jałowca.

Zmiana wizualna to jednak tylko część szerszej strategii. Jej kluczowym elementem jest nowa platforma komunikacyjna „LUB”, oparta na idei wyboru. Marka odchodzi od jednoznacznych deklaracji na rzecz otwartości – zarówno w kontekście smaków, jak i stylu życia czy okazji konsumpcyjnych. W praktyce oznacza to budowanie relacji z konsumentem wokół eksploracji i personalizacji doświadczenia.

Centralnym punktem tej strategii ma być serwis lublubuski.pl, który będzie integrował działania marketingowe i angażował użytkowników. Kampania wspierana jest także przez aktywacje sprzedażowe, działania w kanale HoReCa oraz eventy i komunikację PR.

Rebranding wpisuje się w szerszy kontekst rynkowy. Gin pozostaje kategorią niszową, ale stabilną – sięga po niego około 12 proc. dorosłych Polaków, a roczna wartość sprzedaży wynosi ok. 260 mln zł. Jednocześnie segment ten wyróżnia się specyficznym profilem konsumenta – są to najczęściej mieszkańcy większych miast, wybierający alkohol na mniej formalne, kameralne okazje.

Lider rynku

Na tym tle Gin Lubuski pozostaje liderem rynku, odpowiadając za blisko jedną trzecią sprzedaży w kategorii. Marka utrzymuje też bardzo wysoką rozpoznawalność – przekraczającą 90 proc. wśród dorosłych konsumentów. Co istotne, mimo zmian wizerunkowych, produkt nadal opiera się na tej samej recepturze stosowanej od 1987 roku.

Znaczenie marki wykracza dziś poza rynek krajowy. Gin Lubuski jest obecny na kilkunastu rynkach zagranicznych, a jednym z kluczowych kierunków eksportowych są Chiny, gdzie produkt zyskał silną pozycję w gastronomii.

Nowa strategia pokazuje, że nawet silnie zakorzenione marki mogą szukać świeżego języka komunikacji, odpowiadającego na zmieniające się oczekiwania konsumentów. W przypadku Ginu Lubuskiego kluczowym słowem staje się „wybór” – zarówno jako element narracji, jak i fundament dalszego rozwoju.