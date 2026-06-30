Rząd wziął się za najgorszy podatek. Co to oznacza dla Polaków?

Podatek od zysków kapitałowych od lat budzi kontrowersje i jest przez wielu określany mianem „kary za oszczędzanie”. Teraz rząd skierował do Sejmu projekt ustawy, który przewiduje częściowe odejście od obecnych zasad i wprowadzenie nowych ulg dla osób oszczędzających oraz inwestujących.

Według danych CBOS aż 46 proc. Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Jednym z powodów wskazywanych przez obywateli jest właśnie podatek od zysków kapitałowych. Ministerstwo Finansów chce zachęcić do inwestowania poprzez utworzenie Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI).

Podatek Belki. Rząd proponuje nowe zwolnienia

Podatek od zysków kapitałowych obowiązuje od 2002 r. Początkowo miał charakter tymczasowy i wynosił 20 proc. Z czasem stawka została obniżona do 19 proc., a zakres opodatkowania rozszerzono.

Obecnie podatek obejmuje m.in. odsetki od lokat i rachunków bankowych, dywidendy, dochody z funduszy inwestycyjnych, sprzedaż akcji i obligacji, udziałów, instrumentów finansowych oraz zyski z obrotu walutami wirtualnymi. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, wpływy z tego podatku sięgają każdego roku kilku miliardów złotych.

Nowe rozwiązanie ma zachęcić do oszczędzania

Projekt przewiduje utworzenie Osobistych Kont Inwestycyjnych, które mają umożliwiać swobodne oszczędzanie i inwestowanie. Zgodnie z propozycją aktywa oszczędnościowe do 25 tys. zł mają być zwolnione z podatku, natomiast w przypadku aktywów inwestycyjnych limit zwolnienia ma wynieść 100 tys. zł.

Do aktywów inwestycyjnych zaliczane mają być m.in. akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, certyfikaty inwestycyjne oraz wybrane produkty emerytalne. Po przekroczeniu limitów nadwyżka miałaby zostać objęta nową stawką podatku wynoszącą około 0,8–0,9 proc. wartości aktywów. Według projektu w 2027 r. stawka wyniosłaby 0,85 proc.

Projekt trafił już do Sejmu

OKI mają być oferowane przez banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń i dobrowolne fundusze emerytalne. Otwarcie konta, wpłaty oraz wypłaty mają być bezpłatne, a rozliczenia podatkowe odbywać się za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.

Projekt zakłada wejście nowych przepisów w życie od 1 stycznia 2027 r. Od 2030 r. kwoty aktywów zwolnionych z opodatkowania mają być dodatkowo waloryzowane o wskaźnik inflacji z pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku.

Propozycję pozytywnie ocenił Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wskazując, że może wspierać rozwój długoterminowego oszczędzania i rynku kapitałowego. Z kolei Konfederacja Lewiatan uznała, że projekt zmierza w dobrym kierunku, choć pozostaje zbyt skomplikowany i może być mało atrakcyjny dla części inwestorów.

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