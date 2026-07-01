ZUS ma nowego prezesa. Donald Tusk wybrał prawnika od prawa pracy

To nie premier Donald Tusk wybrał Liwiusza Laskę na prezesa ZUS. Premier tylko zatwierdził wybór Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, ministry rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS). Przed ostateczną decyzją, kandydaturę pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W obu instytucjach Liwiusz Laska wcześniej pracował. Był przewodniczącym rady nadzorczej ZUS oraz dyrektorem generalnym w MRPiPS. I wie co go wkrótce czeka.

Sygnał dla pracowników. Nowy prezes ZUS nie owiaja w bawełnę

– Jako przewodniczący rady nadzorczej ZUS miałem okazję przyglądać się z bliska działalności Zakładu. Zdaję sobie jednak sprawę, że przejęcie odpowiedzialności operacyjnej jest ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością. Nie planuję rewolucji, wiele rzeczy działa znakomicie. Dużo zaszłości jest natomiast w kwestii wynagrodzeń – powiedział tuż po mianowaniu Liwiusz Laska.

17 czerwca 2026 roku po raz pierwszy w historii ZUS, w całej Polsce odbył się dwugodzinny (8:00–10:00) strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Związki zawodowe domagają się podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat oraz poprawy warunków pracy w związku z lawinowo rosnącą liczbą obowiązków – obsługa programu „Aktywny rodzic”, ocena wniosów i wypłata renty wdowiej, potwierdzanie stażu pracy na umowach cywiloprawnych i wystawianie zaświadczeń z tym związanych.

– Szanuję ciężką pracę pracowników ZUS, rozumiem też ograniczenia budżetowe. Chciałbym nowego otwarcia w dialogu społecznym i porozumienia – zapowiedział nowy prezes ZUS.

Liwiusz Laska jest ekspertem z zakresu prawa pracy, administracyjnego i wyborczego. W latach 2016-2018 był zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Przez 12 lat pełnił funkcję członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego. Od stycznia 2020 roku do grudnia 2023 roku był też członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej koordynował i nadzorował wykonywanie zadań przez Biuro Dyrektora Generalnego, Departament Prawny, Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Obsługi Ministerstwa i Departament Informatyki.

Liwiusz Laska zastępił Zbigniewa Derdziuka. Poprzedni prezes musiał zrezygnować z pełnionej funkcji ze względu na stan swojego zdrowia, oraz wątpliwości dotyczące jednoczesnego pełnienia funkcji prezesa ZUS i zasiadania w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego.

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